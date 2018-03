Que de una vez por todas demuestren que les duele el escudo (18.00 h. on line)

R. Ubric

Sábado, 31 marzo 2018

O esta tarde el Recre saca algún resultado positivo en el estadio Romano de Mérida o su final de liga va a ser igual o incluso más agónico que el de las dos últimas temporadas, en las que logró la permanencia en la última y penúltima jornada, respectivamente. Y lo del presente ejercicio es tremendamente más extraño e indignante, y es que a priori la plantilla está a años luz en calidad respecto a las de las dos campañas anteriores. Pero el caso es que sea por actitud o por aptitud las cosas no están saliendo bien. El año en el que menos presión y menos impagos había va camino de terminar de la manera más trágica posible a no ser de que de una vez por todos los futbolistas del Decano se pongan el mono de trabajo, se dejen de milongas y logren los ocho o diez puntos que le faltan al equipo para seguir un año más en Segunda B.

Después de que la afición se haya arremangado en los últimos años, ahora ya depende de los futbolistas que el club albiazul no desaparezca, y es que un descenso a Tercera División sería muy difícil de soportar para la entidad onubense. Y no es ser catastrófista a estas alturas sino realista. Y es que mientras que los cinco equipos que cierran ahora mismo la tabla están puntuando y dando bocados, en el Recre ya parecen estar de vacaciones y demasiado confiados. Y esto ni mucho menos está terminado. Con las sensaciones de los últimos partidos el Decano no lograría la salvación, así que debe dar un paso adelante de una vez por todas en solidez, equilibrio defensa-ataque y en sacrificio. El escudo que llevan los jugadores tiene cerca de 130 años de historia y muchos de ellos todavía ni siquiera se han enterado después de 31 partidos.

El Recre viene de empatar con el Villanovense y de caer derrotado ante el Melilla y el UCAM Murcia, por lo que está situado a tres puntos de la zona de descenso y a dos del puesto de 'play-out'. Las cosas no están saliendo y su entrenador, César Negredo, que posiblemente se esté hoy jugando el puesto, realizará su quinta revolución en las siete jornadas que lleva en el cargo. Ha dejado entrever que jugarán los futbolistas más veteranos y los que sientan más los colores, así que todo hace indicar que volverán al once inicial hombres como Diego Jiménez, tras cumplir su partido de sanción, Jonathan Vila, Núñez y Alejandro Zambrano en detrimento de Julio Rodríguez, Rafa de Vicente, Iván Agudo y Toni Robaina. En Huelva se quedaron los lesionados Nacho Monsalve, Natalio y David Segura y el sancionado Gorka Santamaría.

En cuanto al Mérida, que distancia en dos puntos en la tabla al Decano y perdió por 2-0 en la primera vuelta en Nuevo Colombino (por aquello de la importancia del 'goal average'), ha resucitado en los dos últimos partidos, con un empate en Écija y un triunfo en casa ante la Balompédica Linense. Curiosamente ha vuelto a su banquillo Mehdi Nafti, que en Navidad había sido sustituido y suplido por el exrecreativista Loren, y que en sus dos primeros partidos tras su regreso ha hecho que el equipo extremeño esté ya algo más entero a nivel deportivo y anímico. En sus filas cuenta con viejos conocidos de la afición onubense como Iván Aguilar, Isaac Nana y Julio de Dios. Tiene la asuencia del lesionado Kike Pina y deberá realizar un descarte en su convocatoria de 19 hombres.

FICHA TÉCNICA:

MÉRIDA: Lázaro; Pérez, Cruz, Javi Chino, Aguza; Julio de Dios, Chema Mato, Kiu, Esparza, Germán; y Javi Gómez.

RECREATIVO: Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González, Diego Jiménez, Casado; Jonathan Vila, Traoré; Núñez, Alejandro Zambrano, Núñez; y Boris Garrós.

ÁRBITRO: Cambronero González (colegio castellano-manchegoo).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada en el grupo IV de Segunda B, que se disputará a las 18.00 horas en el estadio Romano de Mérida.