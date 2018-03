El Sporting Huelva tiene la duda de Rutendo Makore y se ve beneficiado por el traspiés del Zaragoza en Albacete

huelva24.com

Viernes, 30 marzo 2018 | Leída 7 veces

fútbol > primera división femenina

Antonio Toledo, técnico del Sporting Huelva, apunta que "la derrota del Zaragoza nos tocó bastante porque una vez más creo que el equipo hizo méritos para conseguir más. Ha sido una semana dura pero aquí no hay pausa y desde el martes nuestra vista está puesta en el Madrid con la idea de lograr el domingo una victoria que nos haría mucha falta".

Sobre el conjunto madrileño, argumentaba que "es un rival que no es fácil, que es incómodo y que es de los que más puntos ha sacado en la segunda vuelta, pero ya les he dicho a las jugadoras que a estas alturas no hay rivales ni más fáciles ni más difíciles y que cuanto antes tenemos que lograr los puntos que nos den la permanencia de manera matemática".

"Francisca Lara se marcha en un mal momento para el club, pero agradecemos a la Federación chilena que nos permitiera contar con ella en el pasado partido ante el Zaragoza. Y Rutendo es un contratiempo más porque cuando mejor estaba ha vuelto a lesionarse en el tobillo y estamos a expensas de saber si llega o no el domingo", añadía el preparador del conjunto onubense.

Por último, Toledo hacía un llamamiento a la afición para este domingo: "Sabemos que son fechas difíciles con la Semana Santa de por medio, pero es el partido más importante de la temporada hasta ahora y esperemos que vengan para darle el aliento a las jugadoras en este momento tan complicado y difícil porque lo necesitan y necesitamos ganar".