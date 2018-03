Nana, Iván Aguilar y Julio de Dios en la convocatoria del Mérida

huelva24.com

Viernes, 30 marzo 2018

19.45 h. Mehdi Nafti, el técnico del Mérida, ha convocado a 19 jugadores para recibir este sábado a las 18.00 horas al Decano, por lo que aún deberá realizar un descarte. Recupera a Santi Villa, que no pudo medirse por sanción al Écija, y no podrá contar con el lesionado Pina, pero finalmente sí que han superado sus molestias físicas Paco Aguza y Javi Gómez. Además, en la lista están los exjugadores del Recre Iván Aguilar e Isaac Nana y el ex del San Roque de Lepe Julio de Dios.