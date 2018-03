Nafti: "Me gustó la rueda de prensa de Negredo. Esto es Segunda B y no Primera División como algunos se creen"

huelva24.com

El técnico del Mérida, Mehdi Nafti, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación para hablar del partido del sábado ante el Decano. En declaraciones recogidas por el portal recreativismo.com, señalaba que “el Recreativo es de los pocos rivales que nos han pasado por encima en la primera vuelta, es de los más superiores, ya lo demostraron en el partido de ida en su casa ganando 2-0. Los tres puntos son importantes para los dos equipos, y con la derrota en el partido de Huelva, algo que me disgustó mucho, hay que sumar la victoria en esta ocasión“.

“Aquí hay que estar comprometido con la causa, y el que no lo esté, que se vaya para su casa“, indicó Nafti, que reconocía que escuchó la rueda de prensa de Negredo después del partido frente al Villanovense y aseguró que “me gustó la rueda de prensa del entrenador. Esto es Segunda B y no Primera División como algunos se creen. Aunque el Recre es un gran club con una historia enorme los jugadores son de Segunda B y el Mérida igual y el análisis del otro día me gustó mucho".

Sobre el ex atacante del Recreativo Iván Aguilar, ahora en las filas del Mérida, el técnico del conjunto extremeño dijo que “antes estaba desconectado y ahora sí que está centrado en el trabajo y es un jugador diferente que nos puede dar mucho el sábado“.