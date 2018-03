El runrún: ¿Es segura la Palmera?

Miércoles, 28 marzo 2018 | Leída 133 veces

Concretamente, un lector de este periódico nos remitió una instantánea captada el pasado Domingo de Ramos en la que se ve la emblemática palmera de la plaza Quintero Báez balancearse de forma ostensible debido a las rachas de viento que soplaron aquella tarde. “Parecía que en cualquier momento se iba a romper”, confesaba preocupado este ciudadano. “Después, cuando se rompa la palmera y mate a alguna persona, lloraremos y lamentaremos la perdida. Solucionen este problema antes de que surja. En estos días de Semana Santa con tanta afluencia de público para ver las procesiones y cofradías, es un riesgo potencial que no tenemos por qué tolerar. Es un símbolo de Huelva, pero a qué precio...”, añadía. ¿Exageración? Bien es cierto que en peores trances la hemos visto y que cada seis meses los técnicos del Ayuntamiento evalúan su estado para evitar riesgos innecesarios; pero ni siquiera esta particular ITV garantiza que no le ocurrirá lo mismo que a otra enorme palmera derribada por el viento en la Casa Colón hace dos años. No estaría de más, como alguna vez se ha planteado, implementar alguna solución de tipo técnico –aprovechando los edificios vecinos– que impida que este monumento natural se cimbree más de lo debido. Toda precaución es poco cuando está en juego no solo uno de los símbolos de la capital, sino la seguridad de los propios onubenses.

Jorge Buendía quiere gestionar la plaza de toros de Soria. Este miércoles el Ayuntamiento de Soria ha celebrado la Mesa de Contratación para el contrato de la gestión de la plaza de toros y se han presentado tres ofertas que corresponden a Taurina de Buendía (Huelva), Tauro-emoción (Teruel) y la UTE formada por Acto events y Tomás Entero Martín (Lugo). Gestionar los festejos de la plaza de toros de la capital soriana tiene un precio de licitación de 99.173,55 euros, más 20.826,44 por ciento de IVA y un plazo de un año prorrogable. El Ayuntamiento de Soria resolverá esta licitación en abril con la apertura de los carteles taurinos. El empresario que resulte adjudicatario del contrato, como informa la agencia EFE, tendrá que gestionar los festejos taurinos de la Feria de San Juan (junio-julio) y de las Fiestas de San Saturio (octubre), así como los festejos tradicionales de ambas fiestas. El onubense Jorge Buendía llegó a los toros de la mano de su padre, que fue crítico taurino en varios medios de comunicación de Huelva a principios de los años 80 y él le acompañaba en su recorrido por los festejos de la provincia. Y después de intentar ser torero se convirtió en empresario del sector.

El misterio cofrade de Beas. Estos días las calles de muchos pueblos de la provincia de Huelva se pueblan de pasos de Semana Santa. Cada localidad tiene sus veneradas imágenes y sus rincones preferidos para encontrárselas. Asimismo cada localidad tiene sus tradiciones y particularidades y en Beas hay una que tiene tintes de misterio. Y es que el Viernes Santo por la noche procesiona de la Hermandad del Santo Entierro con vecinos del pueblo representando diversos papeles vistiendo joyas prestadas. De este modo hay un angelito, María Magdalena, la fe, la esperanza, la caridad y las tres Marías, que van alumbradas por la lumbre de los cirios. A lo largo del año los vecinos se presentan voluntarios o son elegidos por responsables de la hermandad. Todos los elegidos se conocen con antelación, todos menos uno, la Verónica, la mujer que limpió con un pañuelo el rostro de Jesucristo y quedó impreso en él. La expectación ha ido creciendo y estos días ya está en su punto álgido. ¿Quién tendrá el honor de ser la Verónica en este 2018? En nada se desvela el misterio para dar lugar a uno nuevo.