Negredo: "Los jugadores están a muerte conmigo, pero no voy a parar de exigirles en el vestuario y fuera"

Miércoles, 28 marzo 2018 | Leída 21 veces

César Negredo atendió a los medios tras terminar el entrenamiento a puerta cerrada del equipo albiazul este miércoles en el estadio Nuevo Colombino. "He visto a la plantilla con ganas. El inicio de la semana siempre es alentador para ellos, para ganarse un sitio. Sobre todo aquí, cuando entrenamos en el estadio, entrenan muy cómodos, el campo está bien... Están concienciados y ha sido un inicio de la semana un poco más corta. Hemos bajado la carga de trabajo, pero la intensidad y la actitud del equipo ha sido fenomenal", comentó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

En cuanto a la reacción del grupo tras sus recientes declaraciones, en la que se mostró muy crítico con la competitividad del equipo, el técnico del Recre dijo que "no he notado nada nuevo. Es algo que ya saben y ya se lo he dicho, que sigo confiando en ellos, que estoy a muerte con ellos y que sé que están conmigo a muerte. Pero no voy a parar de exigirles, en el vestuario y fuera. Creo que es mi misión y tienen que cogerlo por el lado positivo, y por el lado que lo único que busco es sacarles lo mejor de ellos. Porque lo mejor de ellos es lo mejor para el club y para mí también. El equipo entrena, trabaja y compite, y hace las cosas fenomenal. Por eso digo que hay que intentar plasmarlo el sábado".

Quiso también dejar claro el míster del Decano que "hoy hemos empezado la charla explicando la sesión, diciéndoles que estoy a muerte con ellos y no se han tomado lo que he dicho en estos días atrás como una reprimenda, ni como una cosa negativa a ellos. Si se lo han tomado como un toque de atención y lo han cogido por ahí. Eso significa que son inteligentes, que es lo único que yo busco".

A este respecto Negredo añadió que "no sé si lo del domingo fue un calentón, pero todos saben cuáles son sus virtudes y sus limitaciones. Yo lo que intento es que los que tienen esa falta de agresividad en esos metros, den un poquito más. Nunca van a estar al nivel de otros, pero el toque de atención es para todos".

Del sábado espera "un partido complicado ante un equipo que ha cambiado de entrenador otra vez. Ha vuelto Nafti, han cambiado de dinámica, les estuve viendo en Écija y es un equipo que juega a lo que se ve en la categoría. A que no pase mucho y si es cierto que son verticales y que los dos puntas tienen velocidad. El otro día no jugó Santi Villa, el jugador que les da más criterio con balón. Irán a hacer su partido, tenemos claro que van a salir intensos y agresivos. Nosotros tenemos que igualar eso y tratar que con balón, y velocidad, podamos sacar el partido".

"Contaré con la gente que más metida esté"

César Negredo tiene claro de ahora en adelante contará con los jugadores que de verdad demuestren que tienen capacidad para afrontar los próximos partidos. Tanto en agresividad como en experiencia.

Así lo aseveró en rueda de prensa, comentando que "yo siempre he dicho que me baso en los entrenamientos. La gente que más metida esté y yo vea con más ganas de sacar esto adelante, es con la que voy a contar. Yo valoraré si es un partido para jugadores que no estén tan activos en fase de presión o dárselo a los que se que si lo van a tener. Yo lo que quiero es que todos estén enchufados".



También advirtió que contará con los jugadores que por experiencia den empaque al equipo. "Ese tipo de jugadores son los que te pueden dar ese plus. No se trata sólo de agresividad, sino el saber estar y saber qué hacer con el balón en cada momento. El saber cómo se juegan este tipo de partidos. Está claro que jugadores como Jonathan Vila, Iván Malón, Casado o Núñez, por veteranía y oficio son los que te pueden dar ese plus", dijo en declaraciones recogidas por Albiazules.es.