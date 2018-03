San Bartolomé de la Torre acoge este miércoles una feria de videojuegos

huelva24.com

Según ha explicado en una nota de prensa el alcalde, Manuel Domínguez, "el objetivo es ofrecer actividades lúdicas a los vecinos con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y que resulten atractivas especialmente para los jóvenes, aunque pueden participar todos los aficionados al mundo de los videojuegos".

La cita tendrá lugar de 10.00 a 15.00 horas en el Pabellón de Deportes de la localidad y no es necesario realizar inscripción previa. Los asistentes podrán competir en torneos de juegos como FIFA 18, Gran Turismo, Tekken 7, Call of Duty, Just Dance. Los ganadores recibirán como premio juegos de la PlayStation 4 y la XBOX ONE.

La feria contará también con una parte educativa, puesto que se impartirá una charla sobre el uso y abuso de los videojuegos. En ella se incidirá en la importancia de dosificar el tiempo que se le dedica a estos juegos de entretenimiento.

Por su parte, el alcalde ha invitado "a todos los bartolinos a disfrutar de esta feria y compartir una jornada de diversión para todos los públicos".