Plata por equipos con el Montilla en el Nacional para Adrián Andivia, que sufrió una caída

M. A. F.

Miércoles, 28 marzo 2018 | Leída 7 veces

Duatlón

12.46 h. El puntaumbrieño obtiene una medalla de plata en el Campeonato de España por clubes celebrado en Boiro con el Triatlón Montilla, aunque en lo personal sufrió en carrera al ser uno de los afectados por una caída en la salida. "No he acabado nada contento. cCuando me caí se me vino el mundo encima y me agobié muchísimo. Me he lastimado el deo gordo del pie pero aunque pensaba que era más grave al final lo que tengo es un poco de dolor", señala a huelva24.com