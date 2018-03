Manolo Santana: "Cuando vienen mal dadas a los futbolistas se les vuelve en contra jugar en un campo de Primera y con una afición de Primera"

R. U.

12.47 h. El secretario técnico del San Roque de Lepe cree que a los futbolistas del Recre les hace falta "más actitud con c, pero sí con p". "Seguro que hay jugadores de nivel que luego lo demostrarán en otro lado, pero aquí les cuesta por la presión y por ser el Decano y no están dando el rendimiento que deberían estar dando", recalcó, y sobre su equipo asegura que seguirá luchando hasta el final por intentar disputar el 'play-off'.

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, ha atendido a Cope Huelva y ha aludido a la situación deportiva del Recre. "Entiendo que la pelota está en el tejado de los futbolistas, pero ya desde hace bastante tiempo. La ciudad, el Consejo, el cuerpo técnico..., todo el mundo creo que ha hecho todo lo posible y más para que este año fuese tranquilo y evidentemente la plantilla no ha dado el rendimiento acorde al nivel futbolístico que se les presuponía ni acorde a sus emolumentos ni al presupuesto que tiene el club. Está claro que es así. Yo no creo que haga falta más actitud con c, pero sí con p. No creo que el equipo no dé todo lo que puede, pero pienso que existe un bloqueo general un poco motivado por varios factores, como la clasificación y la situación en general, y es complicado desbloquearlo", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Con el Decano rozando la zona de descenso, el lepero añadía que "la situación es difícil, y sobre todo con una plantilla que no estaba preparada para ello. En el Recreativo para lo bueno es fantástico jugar en un campo de Primera y con una afición de Primera, pero cuando vienen mal dadas eso también se vuelve en contra. Seguro que hay jugadores de nivel que luego lo demostrarán en otro lado, pero aquí les cuesta por la presión y por ser el Decano y no están dando el rendimiento que deberían estar dando".

Y sobre su equipo y sus opciones de disputar el 'play-off' de ascenso, Santana explicaba que "es muy complicado. El otro día con el Puente Genil fue un paso atrás y muy cruel. Fuimos muy superiores ante el mejor equipo que ha pasado por aquí. Fallamos un penalti, tuvimos tres palos y varios manos a manos en un partido que creo que fue de otra categoría, y nos ganaron en el descuento. Empezamos mal pero en la segunda vuelta creo que no hemos sido merecedores de perder ningún partido. No jugar el 'play-off' está claro que es una decepción. Nunca me he escondido y tampoco voy a hacerlo ahora. El año está siendo complicado para nosotros, con tres entrenadores y circunstancias burocráticas complicadas, y eso al final se refleja en el campo. Así que mientras que haya vida hay esperanza y en dos semanas jugamos un partido muy importante ante el Sanluqueño, que es cuarto clasificado y nos saca siete puntos, así que si ganamos nos pondríamos a cuatro posiblemente quedando cuatro o cinco partidos y quién sabe".