Carlos Machado: “Ha sido increíble ganar a Suecia con dos puntos míos y en casa”

Mario Asensio

Miércoles, 28 marzo 2018 | Leída 8 veces

Tenis de Mesa

Carlos Machado, el palista más laureado a nivel nacional es natural de Priego (Córdoba) pero se ha sentido en Huelva como en casa, que en realidad lo es, Andalucía, un inmejorable escenario para su soberbia actuación. Lideró la victoria ante Suecia con dos victorias en dos encuentros.

Aún con el sabor de la victoria chispeando en el ambiente, Machado ha señalado a huelva24.com que “ha sido un día increíble ganar a Suecia y encima haciendo dos puntos, qué más puedo pedir y más en casa, porque Huelva no es Córdoba pero es Andalucía y en el público había mucha gente que hacía tiempo que no veía. Ha sido un cúmulo de sensaciones muy positivas”.

Acerca de cuál ha sido la clave de la victoria, ha opinado que estuvo en “aguantar la presión y creérnoslo. Había un momento en el que me llevaba el partido y me he puesto nervioso, pero lo he superado. Hemos empezado perdiendo pero nos hemos repuesto y Jesús ha entrado con mucha confianza y ahí ha estado la clave, en creer y estar luchando hasta el final”.

También ha puesto de relevancia que su experiencia fue un valor en partidos como el definitivo por el 3-2. “Son partidos en los que aunque el rival sea un poco mejor puede pasar cualquier cosa por la presión y los dos lo hemos notado. Él estaba más nervioso de lo habitual y yo debería de haber ganado antes, me he puesto nervioso pero he podido superar la presión”.

“Estamos muy contentos, llevamos una gran racha ganando a selecciones como Rusia y Suecia, que son elites mundiales, y seguimos siendo muy competitivos y estamos luchando con los mejores del mundo”, ha expresado para terminar.