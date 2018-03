Robles: “Me quedo con haber jugado en Huelva y que mucha gente haya venido expresamente a verme”

Mario Asensio

Álvaro Robles, vigente campeón de España y número 1 nacional en el ránking mundial no pudo brindar una victoria personal a la afición de Huelva en el partido entre la selección nacional y Suecia pero sí una colectiva ante un duro rival por 3-2. Perdió sus dos partidos pero se llevó el cariño de todo el mundo y un homenaje para recordar.

“El equipo ha sumado y es lo importante que estemos todos para ayudarnos cuando lo necesitamos. No ha podido ser por mi parte pero me quedo con que he jugado aquí en Huela y ha venido mucha gente expresamente a verme. Me alegro de que hayan visto este deporte, ya que muchas veces no tiene la oportunidad de hacerlo”, ha detallado a huelva24.com Robles.

El onubense ha comentado que espera rendir como acostumbra en el próximo encuentro, pero ha destacado que esta vez “Carlos y Jesús han dado lo mejor y han estado muy acertados”. Ha añadido que “como dije, si jugábamos como equipo es difícil ganarnos y es lo que ha pasado”. No obstante, ha recordado que “la clasificación es larga y tenemos que ir partido a partido”.

“No veo que me haya perjudicado el ambiente, ha sido algo mío. Tenía una ganas de agradar enormes pero no he podido dar la mejor. No es cuestión del ambiente sino algo mío personal, de todo lo que llevo. Mi temporada es muy larga, juego mucho y viajo mucho y no siempre se puede estar al máximo nivel, hay periodos y jugando con este tipo de equipos si no das el cien por cien es difícil ganar”, ha explicado el onubense.

Robles no tiene mucho tiempo para quedarse en Huelva pues este jueves juega la última jornada de la Bundesliga alemana y posteriormente tiene el Open de Eslovenia en su agenda y un “parón” para preparar el Mundial. Ya el 19 de mayo jugará con España el segundo encuentro de clasificación para el Europeo ante Dinamarca.