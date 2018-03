Víctor Sánchez: "Suecia era favorita pero fuimos un gran equipo"

Mario Asensio

Martes, 27 marzo 2018

Tenis de mesa

El técnico de la selección española de tenis de mesa, Víctor Sánchez, ha destacado tras ganar por 3-2 a Suecia que consiguieron ser “un gran equipo” en Huelva. Sánchez ha declarado a huelva24.com que Suecia era “la favorita” en este duelo de la fase de clasificación para el próximo Campeonato de Europa y que esperaban un partido “muy duro”.

“Podíamos perfectamente perder 3-0, pero ha sido un partido igualado y hemos ganado”, ha resaltado el técnico nacional, que ha lamentado que el número 1 español, Álvaro Robles, no ha tenido “su día” pese a estar actualmente a “un nivel increíble” y ha perdido sus dos partidos ante rivales que “arriesgaron y les salió bien”.

Acerca de si el ambiente ha podido pasar factura a Robles, que jugaba en casa, ha comentado que “hacía muchos años que no jugaba aquí y es difícil porque tiene ganas de agradar y las emociones son diferentes, pero no lo he visto nervioso. Algo que habrá pesado porque tenía muchas ganas de hacer un buen partido y aunque no ha podido ser él también sale muy contento de esta victoria”.

Ha reconocido que aunque contaban con un punto de Robles o incluso los dos tras su estado de forma en los últimos meses, sí ha tenido una gran actuación Carlos Machado, que ha liderado al equipo para “sacar los dos puntos”. También ha considerado que Jesús Cantero ha estado “increíble” en su triunfo.

Sánchez ha destacado que esta victoria es “muy importante”, pues tras ganar Suecia 3-1 a Dinamarca en la jornada inicial, ahora el equipo español podría ser líder de ganar en tierras danesas el 19 de mayo. “Suecia se podría haber escapado y ahora podemos ser líderes y es un golpe de moral que nos va a venir muy bien para el próximo partido”.