El Gobierno reduce de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para la consecución de subsidio agrario

huelva24.com

Martes, 27 marzo 2018 | Leída 94 veces

Más de 1.500 personas podrán beneficiarse de esta medida en la provincia de Huelva

Así, ha proseguido la senadora, el Gobierno pone en marcha esta medida con carácter retroactivo a partir de septiembre de 2017”. A partir de su publicación el trabajador tiene seis meses para solicitarlas.



Gracias a esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y con un carácter eminentemente social, solo en la provincia de Huelva podrán beneficiarse más de 1.500 personas. En este sentido, ha proseguido Loles López, “esta medida no solo ayuda a los trabajadores del campo si no también a los trabajadores del PFEA, más de 200 en el caso de Valverde del Camino”. En este sentido, Gutiérrez ha querido hacer hincapié en la importancia que esta medida tiene para los valveredeños, “ya que, aunque Valverde no sea un pueblo eminentemente agrícola, son muchos los valvereños que se desplazan cada día a otros municipios para desarrollar trabajos en el campo”.

Además, ha proseguido el portavoz del PP valverdeño, “hay que recordar que todos los trabajadores del PFEA nombrados antes por la senadora, más los trabajadores del Plan de Empleo Verde Municipal, más los encargados de recoger las naranjas, etc, podrán acogerse a esta medida, tan necesaria para facilitar el acceso al subsidio agrario, sustento de muchas familias”.

Por otro lado, Gutiérrez ha recordado que como otra medida más para crear empleo, el equipo de Gobierno municipal aprobó en el último pleno solicitar a la Junta de Andalucía el cambio de uso de 68 Ha., para que pasen a ser de uso agrario, “algo que esperamos sea una realidad lo antes posible ya que muchos valverdeños podrían tener en el regadío otra fuente de empleo, y también se beneficiarían de esta medida que hoy presentamos”.