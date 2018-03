Misffut: "Hay mucho trabajo y sacrificio detrás, merecemos al menos respeto“

huelva24.com

Martes, 27 marzo 2018 | Leída 21 veces

Fútbol > Tercera División

Cansados, hastiados. En el Atlético Onubense no paran de sufrir con los arbitrajes. Así lo ha refrendado un peso pesado del vestuario del equipo filial. Misffut, capitán del amater, denunció tras el partido ante el Utrera en redes sociales que “no me gusta hablar de árbitros, pero cada semana que pasa sufrimos arbitrajes lamentables. Hoy un partido en el que no ha habido nada, nos llevamos cinco tarjetas. Somos un filial, pero hay mucho trabajo y sacrificio detrás. Merecemos al menos respeto“.

Cabe destacar que el colegiado gaditano Alberto Sevillano Marín amonestó a Juanma, Misffut, Nené y Víctor Barroso, además de los técnicos Jesús Vázquez y Moisés Sánchez. También expulsó con roja directa al preparador físico del filial Pepe Delgado.

En el caso de Misffut, al haber sido amonestado por décima vez en lo que llevamos de temporada se perderá el próximo partido de los canteranos por acumulación de amonestaciones. En el caso de Víctor Barroso, el extremo vio su quinta cartulina y también será sancionado con un partido.