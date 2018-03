Jesús Vázquez: "Vamos a tener posibilidades de conseguir el objetivo"

huelva24.com

Jesús Vázquez lamentó que se le escapara la victoria a su equipo en el partido de este sábado. Un empate que llegó en el descuento, tras adelantarse el filial con un nuevo gol de Víctor Barroso. “Teníamos la victoria en nuestra mano, y se nos ha escapado al final. Una lástima“, aseveró el técnico onubense en declaraciones a Albiazules.es.

Para el entrenador del Atlético Onubense el partido marchó según lo planeado. “Hemos encarado muy bien el partido, jugando muy bien en los primeros compases del partido y llegó el gol a los ocho minutos. A partir del minuto quince perdimos la posesión, nos duraba poco el balón y sufríamos en medio campo, pero sin que peligrara la ventaja en el resultado. En la segunda parte hemos estado bien, cómodos defendiendo y sin sufrir en demasía. Salvo a balón parado, donde sin tener ellos ninguna ocasión clara, son jugadas donde siempre estas nervioso porque cualquier rechace o balón suelto puede ir en tu contra. Tuvimos una ocasión muy clara a balón parado, a mediados de la segunda parte, que Vargas no acertó en la definición. Esa ocasión nos hubiera dado tranquilidad en el marcador. Y ya al final donde sólo el árbitro, una vez más sin medir igual las mismas acciones, nos meten atrás en varias acciones a balón parado, hasta que nos empatan en el rechace de un córner“.

En cuanto a los problemas que tiene el equipo para defender las jugadas a balón parado, el preparador del filial destacó que “esta vez es diferente en el minuto que recibimos el gol y la forma en la que llega. Aunque parezca mentira no es lo mismo encajar a balón parado en cualquier minuto del partido que en el descuento, cuando vas ganando fuera de casa. Nosotros defendíamos con todo, y ellos arriesgan con muchos hombres dentro del área, buscando eso. Y sólo esa fortuna de un rechace, que le cae a ellos y no a nosotros, porque Vichi despeja y le llega el balón suelto a uno de ellos, que marca a placer. Ahí las fuerzas no están igualadas. Durante el resto del partido el equipo ha defendido bien, tanto en el juego elaborado como en balón parado. Nos hemos sentidos cómodos defendiendo, y eso es algo que este equipo ha mejorado, porque indudablemente no es una virtud nuestra. Pero está claro que recibir ese gol en ese minuto, es un jarro de agua fría, porque ves la victoria muy cerca“.

De cara al futuro dijo que “estamos en el camino. Estamos compitiendo muy bien, durante prácticamente todo el año, y solo esos fallos puntuales no nos han hecho estar más arriba. Fallos que en los últimos partidos no estamos cometiendo, aunque por ejemplo perdiéramos con el Ceuta, ya que superaron en jugadas puntuales por calidad individual. Así que creo que vamos a tener posibilidades para conseguir el objetivo. Sólo les pido a los chicos fe y ambición por querer conseguirlo. El grupo merece ese premio, después del gran trabajo que llevan realizando todo el año“.

Por último, Vázquez declaró que “el partido del miércoles ante la Lebrijana es una oportunidad para acercarnos a esos equipos que están cerca de nosotros. Ahora mismo y en este momento de la temporada, los chicos se van a recuperar bien, porque les puede esa ilusión por sacar adelante el partido del miércoles. Después tenemos descanso en el fin de semana, que lo tendrán para recuperar fuerzas y afrontar con la moral alta el último tramo de competición“.