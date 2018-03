Núñez: "A veces desde fuera las cosas no se ven bonitas porque no lo son"

Lunes, 26 marzo 2018 | Leída 32 veces

Recreativo

18.09 h. Para Núñez el Villanovense “no es el equipo más flojo al que se ha enfrentado el Recreativo en el Nuevo Colombino. Para mi luchan con sus armas, me parece que es un equipo que compite y al final la Segunda B es competir”.

El capitán del Recreativo de Huelva está de vuelta. Antonio Núñez atendió a los medios a la finalización del partido contra el Villanovense, destacando a nivel individual que “esta era la primera prueba importante tras mi lesión, ya que lo del otro día fue muy poco tiempo y estoy satisfecho“. A nivel grupal lamentó el empate, ya que “a estas alturas, no es positivo todo lo que no sea ganar“.

El madrileño dejó claro que “ha sido un partido muy disputado, en el que se ha trabajado mucho. A veces desde fuera las cosas no se ven bonitas, porque no lo son. Pero a veces el fútbol no es bonito, es simplemente la lucha y hoy creo que se ha luchado en el campo“.

