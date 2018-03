Negredo estalla: “Han pasado 31 jornadas y algún jugador aún no se ha dado cuenta de qué es competir”

Mario Asensio

Domingo, 25 marzo 2018 | Leída 109 veces

Recreativo-Villanovense

César Negredo, técnico del Recreativo de Huelva, sacó tras el 0-0 ante el Villanovense su tono más contundente en rueda de prensa y estalló ante la mala actitud de alguno de sus jugadores, a los que leyó la cartilla de forma rotunda. “Han pasado 31 jornadas y algún jugador aún no se ha dado cuenta de qué es competir, de que compites no haces nada aquí. Por calidad no hay nadie de Primera División en esta plantilla y hay que competir, que significa ser agresivo, ir a por el rival, girarse cuando pasa un contrario, pelear los balones divididos… ”.

Negredo no señaló a nadie ni dio nombres en clave negativa pero sí lo hizo en positivo para sumarse a lo que todo el mundo sabe, que Antonio Núñez es caso aparte. “Nuñez es el jugador más competitivo de la plantilla, él que tiene 39 años y la vida resuelta. El resto creen que lo son, pero no”.

En esta línea, el técnico madrileño destacaba que “las clasificaciones y los números no mienten y a mi no me engañan. Veo como entrena este equipo y luego cómo compite y hay diferencia. Quien no sepa competir no vale para el fútbol. Hay jugadores que no saben lo que requiere la categoría”.

A pesar de las críticas, Negredo también dejó claro que “el Recre sin hacer nada del otro mundo ha sido el único q ha podido ganar”, ya que enfrente tenía un rival sin ambición. “Ellos no ha propuesto nada, han ido a esperar nuestros fallos”, ha indicado.

Reconoció que su plan no salió. “Este punto es lo que hay después del partido. No es buen porque la intención era ganar”. Ha dicho que fue un duelo “muy disputado, feo de ver y de disputar”, en el que trataron de demostrar más. “El plan era ser protagonista con balón y tener movilidad con Toni Robaina en la media punta. No lo hemos conseguido en la primera parte y lo hemos intentado cambiar”.

Preguntado por si Toni Robaina perdió su oportunidad dijo que “es una oportunidad para todos y si no la aprovechan, otro”. De Natalio comentó que estaba previsto que saliera pero que calentando le dio un pinchazo en el gemelo.