El Decano suma un punto en la penumbra (0-0)

Mario Asensio

Domingo, 25 marzo 2018 | Leída 246 veces

Recreativo-Villanovense

Hay días en los que no sale nada pero aún así hay que intentarlo y es lo que hizo el Recreativo de Huelva ante el Villanovense en un partido malo y sin fútbol. Es por ello que sumó un punto que pescó en la negrura del encuentro. Cometió mucho errores y no fue capaz de encadenar pases e hilar jugadas de peligro, aunque no le faltó voluntad. Sigue siendo un enigma que un equipo con la calidad que se le presupone no juegue mejor, pero lo cierto es que le cuesta un mundo y apenas logró ocasiones de gol. La verdad es que pese a su mala dinámica ofreció más que un rival en racha y en la zona alta, a pocos puntos el playoff, que no demostró ambición alguna y le valió con poner todo su empeño en defender ordenadamente, misión que cumplir sin inquietar en ataque.

El técnico recreativista César Negredo realizó cuatro cambios con respecto al once que empezó en la derrota por 2-1 ante el UCAM Murcia. En defensa Julio Rodríguez entró por Diego Jiménez, en el centro el campo Iván Agudo suplió a Natalio, Toni Robaina a Zambrano, y en la delantera Boris a Gorka Santamaría. El once completo lo formaron Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González, Julio Rodríguez, Casado; Traoré; Iván Agudo, Rafa de Vicente, Toni Robaina, Lazo; y Boris. En el banquillo comenzaron de inicio Rubén Gálvez, Mario Marín, Antonio Núñez, Ale Zambrano, Natalio, Jonathan Vila y David Segura.

En la primera parte Recreativo y Villanovense empataron a cero en un partido con poco juego y mucha lucha. El Decano tuvo la ocasión más clara, pero nada más. Estuvo espeso y sin encadenar pases, atacando individualmente y no en equipo ante un rival organizado pero que tampoco creó peligro, aunque casi aprovecha un gran error de Traoré a la contra.

Con sol pero nubes en el cielo, la afición recreativista, que registró una entrada menor a otros partidos, presenció un buen arranque del Decano. Prácticamente en el primer minuto e juego, Boris, que volvía a la titularidad, llegó a línea de fondo y disparó pero el portero visitante repelió el tiro. La jugada continuó con un control con el pecho que no fue bueno de Iván Agudo, pero el nuevo rechace lo cogió Malón, que disparó en el cuerpo de un rival. El balón era de los jugadores albiazules, que trataban de construir fútbol ante un rival bien plantado.

La ocasión más clara llegó sobre el minuto 11, cuando Lazo se hizo un autopase, condujo con la cabeza y continuó cabalgando perseguido por dos defensas y filtró un buen pase a Boris, que escorado en la izquierda se fue a portería pero Leandro salvó el mano a mano que podría haber sido el 1-0.

El encuentro no tenía un dominador claro y tras esta ocasión no volvió a haber otra clara alcanzada la media hora de juego. El Recre pisó más área, pero se encontró con un Villanovense muy rocoso y organizado. Los jugadores albiazules,con buena actitud e intensidad en los balones divididos y salidas al contragolpe, tampoco estaban lo suficientemente acertados para sorprender a su rival y no eran capaces de hilar juego. Faltaba más combinación para encontrar espacios y en lugar de eso hacían jugadas personales Lazo, muy activo, e Iván Agudo, sin encontrar continuidad. Las ayudas constantes de los jugadores visitantes lograron abortar cualquier jugada.

En esta situación poco clara los errores estaban llamados a definir y el Recre se la jugó al borde del descanso cuando Traoré despejó mal de cabeza en un balón aéreo con un delantero rival y se la dejó perfecta para irse solo a por Marc Martínez. Por su suerte, Traoré logró taparle lo suficiente hasta que el equipo replegó, pero el peligro fue real.

En la segunda parte el panorama no cambió mucho y en vista de ello César Negredo introdujo el primer cambio al dar entrada a Antonio Núñez, muy aplaudido y añorado, por un gris Toni Robaina. La afición confiaba en el capitán para revolucionar un duelo gris, que seguía espeso y malo. En sus primeras intervenciones demostró intensidad en defensa y dos balones que robó sirvieron para montar ataques rápidos que no prosperaron. Sobre el minuto 67 forzó una buena falta lateral que Lazo que Sergio González remató de cabeza fuera.

Dentro de la tónica de no fabricar jugadas el Recre parecía dar un paso adelante y logró una buena combinación. En la izquiera Boris la puso en la frontal, donde Iván Agudo se dio la vuelta y puso el balón de cara para el tiro potente pero desviado de Rafa de Vicente. A esto siguió otro remate de Sergio González, esta vez a las manos del portero, tras el saque de una falta de Lazo forzada de nuevo por Núñez.

La voluntad de ofrecer algo más estaba sobre el césped más de lo que había estado hasta entonces y entre errores y aciertos el Decano buscaba a contrarreloj el gol del triunfo ante un rival que se defendía bien pero que en ataque estaba lejos de crear problemas a los albiazules. En el equipo extremeño entraron el onubense Álvaro González y Kamal para tratar de dar otro aire a los suyos.

Negredo jugó su última carta y dio entrada a David Segura por Rafa de Vicente y el Villanovense se quedó por uno menos por la lesión de Espín. Los minutos pasaron y el Recreativo empujaba pero no daba con la jugada precisa que le condujera al gol. Y pudo ser el saque de una falta que acabó con un pase atrás de Iván Malón al interior del área, donde con mucho a favor Boris envió alto su remate. Después con el tiempo cumplido enganchó un buen disparo con la zurda Lazo pero Leandro, bien colocado, atrapó el balón.

FICHA TÉCNICA:

0.- RECREATIVO: Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González, Julio Rodríguez, Casado; Traoré; Iván Agudo (Ale Zambrano, m. 75), Rafa de Vicente (David Segura, m. 84), Toni Robaina (Antonio Núñez, m. 53), Lazo; y Boris.

0.- VILLANOVENSE: Leandro, Javi Barrio, Javi Sánchez, Espín, Pablo Molina, Pajuelo, Curro, Jacobo, Borja García (Kamal, m. 72), Allyson (Dani Muñoz, m. 79), Diego Sánchez (Álvaro González, m. 61).

ÁRBITRO: David Jesús Pinto Herrera (Colegio Tinerfeño). Amonestó en los locales a Julio Rodríguez, Iván Agudo; en los visitantes, a Molina

GOLES:

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 31 en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el Estadio Nuevo Colombino.