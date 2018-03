Cuando ganar es urgente y perder está prohibido (12.00 h., on line)

Mario Asensio

Domingo, 25 marzo 2018 | Leída 52 veces

Recreativo-Villanovense

El Recreativo de Huelva es ahora mismo presa de sus intermitencias, de su manifiesta irregularidad. Su mala racha le ha colocado al borde del abismo y sólo ganar este domingo (12.00 horas) en el Nuevo Colombino al Villanovense puede frenar su caída y mantenerle fuera del descenso y más cerca de la zona media. Ahora mismo ganar le es urgente y perder es un lujo que no se puede permitir, prohibitivo.

El Recreativo es decimoquinto con 35 puntos, dos más que el Jumilla, en puesto de promoción de descenso, y tres puntos más que Las Palmas Atlético y CF Lorca Deportiva, últimos equipos en descenso directo, que cierran Betis Deportivo y Córdoba B, que con 31 puntos también tienen sus opciones. La guerra está lejos de finiquitarse y sólo la ley de la suma comprará salvación.

Pero mirando hacia arriba también está la cosa igualada y en tres puntos hay seis equipos. Por delante del Decano están el Badajoz (36) y con 38 Écija, AD Mériad, San Fernando CDI y CD El Ejido. Es por ello que para seguir a flote el equipo albiazul tiene que sumar de tres.

Bajo la dirección de César Negredo el equipo albiazul ha cosechado dos victorias y tres derrotas. Tras el gran estreno ante el Écija (3-1), perdió en Extremadura (1-0), se rehízo ganando en El Ejido (0-1), pero después ha caído en las dos últimas ante Melilla (0-2) y UCAM Murcia (2-1). Con esta racha, la salvación está lejos de garantizarse y sí el sufrimiento.

Al técnico madrileño le toca tomar decisiones y podría introducir hasta tres cambios en el once. Pierde a Diego Jiménez y Gorka por sanción y tiene la duda de Nacho Monsalve. Los puestos de los dos primeros los ocuparán Julio Rodríguez y Boris Garros y también podría entrar en el once el capitán Antonio Núñez tras estar plenamente recuperado de su lesión y gozar de algunos minutos en el anterior encuentro. Para que entrara se podría caer del once Zambrano.

La lista de jugadores disponibles la forman: Rubén Gálvez, Marc Martínez, Mario Marín, Julio Rodríguez, Sergio González, Nacho Monsalve, Casado, Iván Malón, Traoré, Rafa de Vicente, Ale Zambrano, Jonathan Vila, Toni Segura, Núñez, Lazo, Iván Agudo, David Segura, Natalio y Boris Garrós.

Su rival está en otra situación. El Villanovense es séptimo con 44 puntos, a cuatro de la cuarta plaza. Sólo ha perdido uno de sus últimos nueve encuentros disputados, en los que además logró cinco victorias y tres empates, los tres por 0-0. Ahora mismo su racha es de cuatro victorias y un empate. Tras caer 2-0 con el Murcia, ganó 1-0 al Badajoz, 1-2 al Betis Deportivo y 1-0 al Lorca Deportiva, empató sin goles en el campo del Linense y la pasada jornada superó 3-0 al Écija Balompié.

POSIBLES ALINEACIONES:

RECREATIVO: Marc Martínez, Iván Malón, Sergio González, Julio Rodríguez, Casado; Traoré, Rafa de Vicente; Núñez, Natalio, Lazo; Boris Garrós.

VILLANOVENSE: Leandro, Javi Barrio, Javi Sánchez, Espín, Pablo Molina, Pajuelo, Curro, Jacobo, Borja García, Allyson y Diego Sánchez.

ÁRBITRO: David Jesús Pinto Herrera (Colegio Tinerfeño).

ESTADIO: Nuevo Colombino (12.00 horas).