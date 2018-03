Marín, candidata del PP a la Alcaldía de Huelva: "Vamos a escuchar mucho para hacer un gran proyecto"

Agencias

Sábado, 24 marzo 2018 | Leída 33 veces

se ve como la primera alcaldesa de la capital

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín, la cual es decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, ha narrado cómo llega a dar este paso y se pone al frente de la candidatura del PP. De este modo, ha contado que el PP se pone en contacto con un grupo de profesionales de diversas áreas para abordar cuestiones de interés para la ciudad, de manera que este grupo se reunía una vez a la semana para tratar asuntos de diversa índole. Finalmente, Marín se decide y afronta esta nueva etapa porque el proyecto le parece "ilusionante".

"Como ciudadana siempre he tenido ese 'gusanillo' de intentar mejorar las cosas", ha proseguido la candidata, que se ve como "la primera alcaldesa de Huelva".

Tras remarcar que la ciudad está "parada" y necesita "un empujón" porque Huelva está "sin ilusión", ha subrayado, ante los problemas de la ciudad, se vio decidida a "liderar este proyecto". En concreto, la candidata ha indicado que ahora su objetivo es "escuchar y conocer" las inquietudes de los onubenses para poder elaborar, tanto su programa como su equipo.

De otro lado, cuestionada por si va a contar con personas del actual del grupo municipal del PP, Marín ha manifestado que ahora mismo está en el momento de "escuchar y conocer", de manera que no ha precisado quiénes la acompañarán y quiénes no. En este punto, la candidata ha asegurado que ella, recién llegada a la vida política, no conoce lo ocurrido en el grupo municipal, de manera que está "abierta a todos y a todas las personas que quieran trabajar por Huelva".

A su juicio, "ahora es el momento de escuchar, de sentir a los onubenses y de que me conozcan", por lo que se ha mostrado partidaria de tomar el pulso a los ciudadanos antes de decidir sus propuestas programáticas y su equipo.

Marín ha remarcado que su idea es contar con personas que tengan perfiles adaptados a las distintas áreas de trabajo y para ello puede contar con personas de dentro y fuera del partido. "Lo importante es tener cerca a buenos profesionales para crear un buen equipo para gestionar la ciudad", ha zanjado.