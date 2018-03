El runrún: El Sevilla se sale con la suya

Viernes, 23 marzo 2018 | Leída 111 veces

Muchos recreativistas han interpretado este continuo interés en adelantar su fecha de fundación como una amenaza hacia el decanato del Recreativo de Huelva, fundado en 1889, aunque hoy por hoy no admite discusión quién es el club más antiguo de España. Pero lo cierto es que el debate más polémico ha estado servido siempre y muchos aficionados de uno y otro equipo se han picado por las redes sociales intercambiando argumentos y ‘lindezas’. La noticia ha saltado este viernes al adelantar El Correo que el Sevilla ejercerá de local en el Wanda Metropolitano en la final de Copa ante el FC Barcelona, fundado en 1899. Los historiadores siempre han defendido que el equipo que se enfrentó al Recreativo en 1890 fue uno formado por ingleses residentes en Sevilla pero no se habla de que fueran un club constituido, como en el caso del equipo onubense. Pero parece ser que el equipo de historiadores del club hispalense, que ha invertido tiempo y dinero en este tema, ha logrado demostrar o convencer a la Federación Española. No obstante, aún no se ha hecho oficial este cambio. ”Todavía no ha formalizado públicamente esta simbólica novedad”, se señala en el diario sevillano. Sea o no legítimo, todos los recreativistas no deberían desperdiciar fuerzas en discutir lo indiscutible con otros y emplearlas en animar y ayudar al Recre, que buena falta le hace siempre.

La nueva hija de Hermida. Seguro que muchos de nuestros lectores ya están al corriente del asunto, pero no hemos querido pasar por alto una noticia que, pese a ser más propia del papel ‘couché’, afecta a una de las personalidades onubenses más importantes de los últimos tiempos. Nos referimos a Jesús Hermida –fallecido en 2015- y más concretamente a la hija que parece haberle ‘salido’ de la noche a la mañana. Y no una hija anónima precisamente, sino una conocida artista fruto, al parecer, de la relación que mantuvo con Franciska, cantante muy popular más fuera que dentro de España en la década de los ochenta. Hablamos de Rebeca, quien se hizo popular a mediados de los noventa con su hit ‘Duro de pelar’ y que más recientemente hemos podido ver bastante despechugada como imagen de la cadena de talleres Aurgy. Según explicó la interesada en la sección ‘rosa’ de El Español, Jesús y Franciska mantuvieron una relación de cuatro años a finales de los 60, a raíz del fichaje del onubense como corresponsal en Nueva York de TVE. La cantante la definió como una relación “a distancia” –con momentos bastante cercanos, entendemos–, ya que ambos estaban muy centrados en sus respectivas carreras. El caso es que a Rebeca (que tiene otro parentesco curioso, su primo Benicio del Toro) no parece que le haya entusiasmado la noticia. Así, hoy mismo, en el programa ‘Cazamariposas’, del que es colaboradora, sentencia: “Yo, hasta que me muera, soy hija de José María Pous. Lo demás me importa una mierda. Cuidé de mi padre 16 años cuando enfermó, dejé mi profesión en Latinoamérica y para mí es mi padre”, recoge ABC.

¿El doble infantil del alcalde? No deja de sorprendernos las estampas que nos brindan muchos colegios de la provincia con las tradicionales procesiones infantiles del Viernes de Dolores. En la capital, son exponentes destacados la que organizan los centros concertados María Inmaculada o el Colegio Diocesano, salidas procesionales en las que se vuelcan profesores y alumnos movilizando a todo el colegio y conformando cortejos donde no falta ningún detalle. EL nivel de imitación llega hasta tal punto que, quizá exagerando un poco, original y copia terminan confundiéndose. Atención a la imagen que ha compartido el centro regentado por el Obispado, en el que se puede observar la cabecera de la comitiva cofrade. Será cosa de este periódico, pero cualquiera diría que han buscado al chico más parecido a nuestro alcalde, Gabriel Cruz (¿será Villadeamigo la que está a su izquierda?), quizá para dar aún mayor prestancia y verosimilitud a la procesión. ¡Y allí estuvo el primer edil para comprobarlo!