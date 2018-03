Ania: “Vamos a uno de los campos más complicados de la categoría”

huelva24.com

Viernes, 23 marzo 2018 | Leída 22 veces

Recreativo

Además ha considerado el técnico el club extremeño que el Decano “tiene bajas importantes como Diego Jiménez y Gorka Santamaría”.

De la marcha de su equipo, séptimo y a cuatro puntos del playoff, ha indicado que “todos estamos ilusionados por cómo están yendo las cosas. Tenemos el primer objetivo muy cerca”. No obstante, ha opinado que “la victoria no lo va a dar la buena dinámica si no el trabajo y la humildad”.

También ha indicado que canterano albiazul Álvaro González está “preparado para jugar el domingo” y en cuanto a su renovación ha precisado que “si el club quiere contar conmigo para la próxima temporada yo estaría encantado, pero de momento no hay conversaciones”.