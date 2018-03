Maika Makovski y la magia de la música

huelva24.com

Viernes, 23 marzo 2018 | Leída 24 veces

Gran concierto en Las Cocheras

Y así fue como durante hora y media de concierto, Makovski entregó toda su voz al ritmo de su piano, sus guitarras y un par de instrumentos únicos que llamaron mucho la atención del público: unas cadenas y una ‘pandereta’ en sus pies.

La magia de la música es tan única, que la combinación de todos los elementos que anoche se dieron cita en Cantero Rock hicieron que la intimidad que se vivió superara las expectativas de los presentes. Sentimientos compartidos entre canciones, confesiones de Maika sobre su historia teatral con Juan Echanove o la risa contagiosa que se mezclaba con su inigualable voz.



Un concierto íntimo, pero hecho para brillar en los más grandes teatros y escenarios. Hora y media de pasión por una forma de “comunicarme”, afirmaba Maika previo al concierto. “El Sur siempre es especial, tenéis corazón, desprendéis corazón; sois amables siempre y me habéis hecho sentir muy querida. Es un verdadero placer venir por primera vez a Huelva y hacerlo de esta forma”.



‘Canada’ fue la canción escogida para abrir el espectáculo, y fue seguida de canciones como ‘Places’, ‘Not in love’, ‘The need’ u otras como ‘Bull Dog’, “que le dediqué a un antiguo manager”, o ‘Dowtown’, canción con la que cerró el concierto. Pero hubo tiempo para la improvisación y sorpresas, tras decidir no cantar una “nueva canción, espero que avaléis mi decisión”, regaló a los presentes con una versión de la mítica ‘The time of my life’ de Dirty Dancing; “es la primera vez que la hago fuera de casa, espero que os guste, que la disfrutéis y que me perdonéis si me equivoco”. Sencilla, sin artificios y con una fuerza desgarradora que emanó desde su propio corazón.



Un formato que le permite “improvisar, jugar con las tonalidades, las canciones, las sensaciones del momento… Quiero que los presentes disfruten, que se vayan habiendo sentido cosas que les muevan a inspirarse”, expuso Maika minutos antes de comenzar a dar forma a la magia.



Las ganas de venir a Huelva por primera vez hicieron que la cantante agradeciera una y otra vez “lo bien que me hacéis sentir, esperemos repetir pronto porque me ha encantado estar aquí”.



La próxima cita de Cantero Rock es el concierto de Ángel Stanich el próximo miércoles 4 de abril, y las entradas se pueden conseguir en el área de Cultura de la Universidad de Huelva, en la web www.momotickets.com y en taquilla a partir de las 19.30 horas el mismo día del concierto.