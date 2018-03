Los toros de Cuadri redondean el cartel para el décimo aniversario de la Plaza del Descubrimiento

huelva24.com

Viernes, 23 marzo 2018

Curro Diaz, Juan del Álamo y Alvaro Lorenzo

En el acto el empresario estuvo acompañado del alcalde de Palos de la Frontera y del representante de la ganadería de Hijos de Celestino Cuadri, don Fernando Cuadri Vides.

Para celebrar los diez años como empresario de la plaza que se inauguró en 2008, Buendía ha confeccionado un cartel con los toros del mítico hierro de la H: "Un sueño que llevaba persiguiendo desde hace años, pero la corta camada de Cuadri y la fuerte demanda de plazas de la máxima categoría de sus toros no han permitido que Fernando me reservase esta corrida, que dejamos apalabrada el pasado mes de mayo" "luego, para cerrar el cartel de los toreros, que parecía más difícil, me ha ayudado mucho el prestigio de la plaza de Palos de la Frontera y su trayectoria impecable estos diez años y tanto Curro Diaz, del Álamo y Lorenzo me han facilitado mucho las cosas".

Fernando Cuadri expresó su "satisfacción por lidiar en un pueblo tan cercano a casa, apenas diez kilómetros, donde las cosas se están haciendo bien tanto por parte de la empresa como la propiedad que ostenta el ayuntamiento, un ejemplo del que deberían tomar ejemplo otras instituciones". "A esta plaza había que venir con una corrida igualada, de plaza de tercera pero seria, muy seria con sus 550 kilos de media y además de unos sementales en los que tenemos puesta mucha fe, es la primera de la temporada y queremos que marque la pauta. Hemos pedido que el reconocimiento se haga en la finca y que los toros vayan del camión a la plaza, entendemos que ayudará a que el ganado salga sin menoscabo al albero". "Sin ninguna duda es la terna que más nos ilusiona a priori en los últimos años, si no salen las cosas bien no tendremos excusas, esta todo hecho para que salga bien", acabó diciendo Cuadri.

Cerró el acto el alcalde y diputado nacional Carmelo Romero que habló "del orgullo de estos diez años desde que se construyó la plaza, por donde han pasado todas las figuras y que es la más barata de España". "Nos honra que una ganadería como la de Cuadri, tan importante, siendo de Huelva venga a la Plaza del Descubrimiento y con un cartel tan rematado, en una fecha importante y donde la corrida de toros es tradicional como la fiesta del fresón. Ese día habrá, como siempre en esta fecha, fresas para todos los que vengan a Palos de la Frontera".