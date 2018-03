¿Qué tipo de obra necesita permisos especiales?

huelva24.com

Jueves, 22 marzo 2018 | Leída 8 veces

gestión inmobiliaria

www.quotatis.es es una página web donde a través de ella podemos encontrar empresas que se dedican a la reforma o instalación en nuestra zona. Desde su creación en 1.999 ha ido creciendo hasta día de hoy, donde son uno de los grandes referentes en este sector.



¿Qué tipo de permisos hay?

Si hablamos sobre acabados e instalaciones interiores tales como la fontanería o instalación eléctrica no hace falta que acudamos a nuestro ayuntamiento para solicitar un permiso, ya que se trata de una obra bastante sencilla, tampoco tendremos que pagar ningún tipo de tasa.



A la hora de realizar cambios en la distribución de la casa como tirar tabiques o unir varias habitaciones deberemos ir al ayuntamiento de nuestro pueblo o ciudad para conseguir la obtención de uno de estos permisos de obra, dentro de el pasaremos a rellenar unos documentos donde indicaremos toda la información sobre la reforma y pagaremos algunas tasas que pueden ser por la colocación de un contenedor para los escombros, los impuestos de construcción, o por la colocación de vallas y andamios si estos son necesarios.

Si queremos cambiar la estructura de nuestro hogar, debido a la complejidad de esta, también necesitaremos de estos permisos, además, es muy probable que nos digan que para llevarla a cabo necesitemos la supervisión de un técnico para que firme el proyecto. Igual que antes, también será necesario pagar las tasas necesarias.

Si vivimos en una comunidad y la reforma que vamos a hacer necesita modificar algunos de estos elementos comunitarios de nuevo volveremos a necesitar un permiso municipal, esta vez sumándole planos de situación, es posible que también nos pidan unas fotografías de la zona donde se va a realizar, además deberemos de contar con el permiso de toda la comunidad. Conseguido todo esto, lo único que nos quedará por hacer será pagar las tasas necesarias.

También necesitaremos de un permiso municipal si queremos ampliar la superficie de nuestra casa, como construir un garaje, en este tipo de obra también necesitaremos la supervición de un técnico colegiado, además, y como en todos los casos, deberemos de pagar las tasas necesarias, una vez hecho todo esto, podremos empezar la obra sin ningún tipo de problema.



Por último, a la hora de hacer una reforma en elementos de nuestra propiedad que afecten a toda la comunidad, deberemos también solicitar un permiso municipal y pagar todas las tasas necesarias, como la tasa por prestación de servicios urbanísticos o el impuesto de construcción.

Puede que parezca un lío que dependiendo del tipo de obra que vayamos a hacer necesitemos o no un permiso, nuestro consejo es que si no estás del todo seguro sobre si necesitas o no de este, igualmente te acerques al ayuntamiento de tu ciudad y preguntes, antes de que puedan multarte por no cumplir las leyes.