Álvaro González: "El Recre como plantilla es un equipazo, pero no le ha venido bien tanto cambio de entrenador"

El centrocampista onubense del Villanovense Álvaro González ha atendido este jueves al programa Ser Deportivos Huelva y ha comenzado aludiendo a su actual lesión de tobillo, que hace que no tenga muchas opciones de jugar el domingo en Huelva ante el Recre, el club en el que se formó. "Tuve mala suerte en una acción cuando estaba en el Cartagena y me jodí bien y ahora estoy ahí un poco saliendo del pozo como quien dice, pero con la ilusión intacta y deseando hacer cosas buenas. He estado un mes parado porque intenté volver a jugar pero el tobillo no me lo permitía. Estuve con médicos de varias ciudades y me dijeron que parara un mes. Hace unos días estuve en Oviedo con un 'fisio' muy conocido y me ha dado esperanzas. Estoy entrenando, pero me falta ritmo y cuando me llega el balón me siento un poco patoso. La lesión es seria. No termina de ser un cruzado ni nada de eso gracias a Dios pero si un tobillo no se cura bien da problemas y estoy viviendo un poco de calvario", señaló en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre las sensaciones con las que va a llegar el Villanovense al Nuevo Colombino, el onubense apuntaba que "hay gente que puede pensar que ya lo tenemos todo hecho porque estamos salvados, pero mirando la clasificación nos vemos a cuatro puntos del 'play-off', y si lo tienes a mano sería de tontos pensar que no queremos más. Si un futbolista no piensa en eso se tendría que dedicar a otra cosa. El anterior mes fue complicado porque al perder con el Murcia el equipo se puso a cuatro puntos del descenso, pero este cuerpo técnico nos ha dado mucha confianza y tranquilidad y eso ha sido clave para estar mirando más al ascenso que al descenso. Pero tenemos que tener los pies en el suelo porque si entras en la dinámica de perder partidos te metes abajo y es jodido".

Por último, Álvaro González se refería al Decano indicando que "sinceramente creo que al Recre no le ha venido bien tanto cambio de entrenador. Debe tener un entrenador fijo toda una temporada entera e ir a muerte con él. Mi experiencia propia me dice que es así a no ser de que el equipo esté haciendo el ridículo o esté llevando a la mierda al equipo. Tanta gente nueva no es nuevo y si a la hora de la verdad no tienes al mismo entrenador todo el año es complicado. Como plantilla es un auténtico equipazo, pero debe tener un poco de paciencia. Con tanta gente nueva a lo mejor las cosas no salen en las diez primeras jornadas, pero a los proyectos hay que darles confianza. A lo mejor a partir del partido 15 se empieza a ganar y ya no todo es tan gris y tan oscuro como se pensaba".