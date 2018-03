Rafa de Vicente reconoce que en ocasiones al Recre le ha faltado "carácter" pero asegura que no lo ve "nervioso" de cara al tramo final

huelva24.com

Esta mañana ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino el centrocampista del Recre Rafa de Vicente, que incidía en la importancia del partido de este domingo ante el Villanovense. "Hay que empezar ya a puntuar desde este fin de semana. Este domingo es una final y hay que sacar los tres puntos como sea. En Murcia también lo intentamos, pero no tuvimos suerte y ahora hay que morir en el campo y ganar. Si los resultados no llegan al final el discurso es el mismo y es el único posible porque tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles de aquí al domingo. Es un discurso simple pero es el que hay", comenzaba diciendo.

Sobre los motivos que están impidiendo que el Recre peleé esta temporada por estar en la zona alta, el malagueño argumentaba que "creo que ponerse a buscar explicaciones ahora mismo no es fácil. Eso creo que habrá que dejarlo para el final de temporada y ahora mismo lo que nos queda es estar juntos y unidos. El trabajo se está haciendo y en los entrenamientos y partidos el equipo tiene garra y actitud. Parece el Día de la Marmota, pero es lo que nos queda para salir de ahí. Ha habido cosas que no se han hecho bien y quizás en algunos momentos nos ha faltado un poco de carácter, pero los jugadores sabemos que nos quedan ocho finales y que tenemos que ponerlo todo en el campo. No queda otra".

Pese a la mala trayectoria albiazul, confía en que se logrará la permanencia en el tramo final del campeonato: "Si algo tenemos en el vestuario es gente veterana que ha vivido muchas situaciones tanto peleando por arriba como por abajo y esa experiencia se tiene y ellos ayudan a los más jóvenes. Pero ni mucho menos veo al equipo nervioso, para nada. El otro día en Murcia no se dio el resultado, pero la reacción de todo el equipo de estar juntos, de pelear y de tener actitud ya se vio el pasado domingo. También se ganó en El Ejido, que parecía un campo muy complicado y donde sacar algún punto era casi imposible. Sabemos que esto está en manos de los jugadores y el equipo está comprometido y cada jugador sabe que tiene que dar lo máximo para ayudar al equipo a lograr los objetivos".

Sobre los puntos que ha perdido el Decano en los compases finales de los encuentros, De Vicente apuntaba que "esas derrotas en los últimos minutos han llegado porque el equipo ha sido ambicioso y ha intentando ir a por el triunfo. En Jumilla nos pasó lo mismo que contra el UCAM Murcia cuando estábamos haciendo un gran partido y siendo superiores a los rivales. Quizás se pueda pecar de ser ambicioso, pero no creo que ese sea nunca el problema. Lo hemos visto en los vídeos e intentaremos que no se pueda repetir".

Del apoyo que espera este domingo de la afición albiazul, comentaba que "para nosotros sería muy importante ver la grada llena. Ya hemos visto como la afición ha respondido en los momentos malos y estoy convencido de que va a responder porque nunca nos ha fallado. No es lo mismo jugar con 12 como lo hacemos en casa y seguro que entre todos somos más fuertes".

También habló el centrocampista de la sanción de dos partidos a Gorka Santamaría. "Está dolido y así se lo hizo ver al equipo. Se dirigió a nosotros al acabar el partido y pidió perdón. Sabe que no lo hizo bien y no afrontó como debía dos o tres acciones que no nos beneficiaron. No se puede dudar de él porque lo da todo en el campo. Es una situación bastante mala pero seguro que ahora nos apoyará desde fuera y que de aquí al final de temporada nos aportará muchas cosas seguro", declaró.

Por último, sobre el Villanovense el malagueño recalcaba que "en esta categoría le puedes ganar a los de arriba y puedes perder con los de abajo. Cada partido es un mundo y lo hablaba el otro día con compañeros del UCAM. Así que el rival nos da lo mismo y tenemos que pensar en nosotros mismos".