El runrún: ¿Juan José Cortés, premio Príncipe de Asturias a la Concordia?

Jueves, 22 marzo 2018 | Leída 83 veces

CONFIDENCIAL

Ya en su día fue un ejemplo de mesura y talante, esa palabra tan de moda por épocas. Muchos esperaban, como ha sucedido recientemente en el caso del pequeño Gabriel Cruz, otra reacción más visceral, pero no, Juan José Cortés –como ahora los padres del ‘pescaíto’- dio una lección tras el asesinato de su niña Mari Luz, y por eso se hace ahora una petición muy concreta.

Por eso y porque en los últimos tiempos viene situándose de nuevo ante los focos públicos como una de las caras visibles de otra lucha que, nuevamente, está librando desde el respeto y la no violencia, ni en sus actos ni en sus declaraciones. Juan José Cortés abandera desde su planteamiento más inicial la pena de prisión permanente revisable, y ahora viene haciendo, junto a padres y madres que han pasado por su mismo trance, campaña para la no derogación de la misma. Kilómetros lleva a sus espaldas miles, pero durante los mismos –al menos de cara al público- no se le ha visto defender su postura más que con argumentos y reflexiones, nunca con salidas de tono, incitación al odio, o llamamientos a la venganza. Esta actitud le ha hecho merecedor de que ya haya quien ha pensado en él nada menos que para recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, candidatura para la que se ha abierto una petición de firmas en change.org que, en apenas dos días, ha sumado más de 4.000 firmantes. ¿Seguirá adelante la propuesta y veremos algún día a Cortés en el Teatro Campoamor? Seguiremos pendientes…

Huelva, Cádiz y Faro, por barco. Investigadores de la Universidad de Cádiz han presentado este jueves los primeros resultados de trabajo de campo del proyecto internacional ESPOmar (España y Portugal unidas por el Mar) para analizar la Demanda del Sistema de Transporte que impulsa esta iniciativa para la posible puesta en marcha de una serie de rutas alternativas marítimo-fluviales que conecten Cádiz, Huelva y Faro. Se parte. como informa el portal diariobahiadecadiz.com, de que la gaditana y la onubense son las dos únicas provincias andaluzas sin conexión directa por carretera. Las conexiones marítimas, podrían reducir en 156 kilómetros la distancia terrestre entre la Cádiz capital y Faro, y en 105 kilómetros entre Cádiz y Huelva, lo que supondría igualmente una importante reducción de emisión de gases contaminantes. Este estudio se respalda también en la opinión recopilada en cerca de 4.000 encuestas online realizadas a la ciudadanía de las provincias de Cádiz y Huelva. ESPOmar se presenta con un proyecto abierto donde cualquier entidad que lo desee, sea pública o privada, pueda adherirse y opinar con su participación en una encuesta disponible en la página web del proyecto.

¿Sergio Contreras o Christian Grey? "Soy Sergio Grey y os presento mi habitación de juegos..." Dicen que la primavera la sangre altera y quizás por ello el conocido cantante onubense se ha atrevido a lanzarle esa atrevida frase a sus seguidores de la red social Twitter. En realidad nada tiene que ver con la película ni con los libros de '50 sombras de Grey' sino que estaba presentándole a sus fans una fotografía de su moderno nuevo estudio, del que seguro que saldrán muy buenos temas musicales en el futuro. Aunque lógicamente, y como las redes sociales son libres para que cada cual exprese su opinión, Sergio 'Grey' Contreras ya está recibiendo más de alguna propuesta algo picante. Habrá que estar atentos a ver lo que responde...