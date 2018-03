César Negredo confirma la titularidad de Boris Garrós e indica que "el equipo no está tocado pero sí dubitativo"

R. U.

Jueves, 22 marzo 2018 | Leída 49 veces

fútbol > recreativo

13.45 h. "Debemos mejorar en estado de ánimo y en tener máxima concentración y actitud los noventa minutos en una categoría exigente e igualada. Debemos ponernos el mono de trabajo y dejar la portería a cero, siendo un equipo difícil de ganar y agresivo. tenemos que corregir errores porque los estamos cometiendo y no hay que mentir sino decir la verdad", dice el técnico del Recre, que tilda de "final" el choque ante el Villanovense.

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido este jueves a Onda Cero Huelva y ha comenzado aludiendo al chqoue de este domingo en el Nuevo Colombino ante el Villanovense. "Es el final de temporada y no era lo que nadie de los que estamos desde el principio esperábamos, pero somos realistas y sabemos lo que nos estamos jugando y hay que pelear los ocho partidos que nos quedan como si fueran finales. No para que nos meta presión, pero sí con la responsabilidad que requiere este momento para el equipo, el club y la ciudad. Espero que el equipo sea competitivo y que el día que te ganen te ganen ellos. Lo importante es sacar los tres puntos y pelearemos por ello",

El madrileño dice que confía en que su equipo saque en este tramo del camponato casta para ser más competitivo que sus rivales: "Nadie duda de la calidad de la plantilla y siempre que hemos ido fuera a jugar todos los entrenadores la han alabado, pero aquí lo que mandan son los números, los resultados y las sensaciones, y por ahora las sensaciones hablan de que a veces somos capaces de lo mejor pero en algunas fases de los partidos no, sea por falta de concentración o por errores puntuales. Debemos mejorar en estado de ánimo y en tener máxima concentración y actitud los noventa minutos en una categoría exigente e igualada. Debemos ponernos el mono de trabajo y dejar la portería a cero, siendo un equipo difícil de ganar y agresivo. Sólo con la posesión y la efectividad no se ganan los partidos y hay que trabajar y ser todos solidarios en el campo con los compañeros para a partir de ahí crecer. En lo que más estamos trabajando en las últimas semanas es en ser competitivos para que el equipo contrario diga que es muy pesado ganarle al Recreativo. El otro día todos alabaron el buen criterio del balón que tuvimos en Murcia, pero nosotros en el fútbol profesional sabemos que lo más importante es el resultado y perdimos".

Sobre el estado anímico del Decano tras rozar los puestos de descenso, Negredo apuntaba que "el equipo no está tocado, está dubitativo en estas últimas semanas y tenemos que corregir errores porque los estamos cometiendo y no hay que mentir sino decir la verdad. El otro día hicimos más cosas positivas que negativas pero perdimos y hay que mejorar en algunas facetas. El equipo está con ganas y hay que hacer una semana más de trabajo sabiendo que el domingo nos estamos jugando mucho y sabemos que un resultado positivo nos haría mirar al futuro de otra manera. Estamos responsabilizados pero no presionados".

Tras la sanción de Gorka Santamaría, confirmaba que Boris Garrós será titular ante el Villanovense: "Voy a tener que tirar de Boris pero no sí o sí. Es un jugador más de la plantilla y es el máximo goleador que tenemos. Los partidos anteriores no lo hemos utilizado por circunstancias tácticas y esta semana va a participar. Es su momento y le ha llegado la hora y estoy contento y confío en él. Sabe que tiene su oportunidad y si la aprovecha seguiremos contando con él. Nunca viene bien que entre por un sancionado, pero esperamos que haga un buen partido".

Por último, el míster del Decano indicaba que espera que salga a relucir la calidad de sus mejores hombres en el tramo final liguero. "En estos momentos en los que los equipos se juegan las cosas debe aparecer el talento de la gente y en la estrategia tenemos que seguir mejorando y trabajarla y a lo mejor los dos últimos goles decisivos de la temporada llegan de esa manera. Estos partidos son importantes para todos, pero hay jugadores que han jugado en otras categorías o que tienen un nivel de competividad y de calidad superior al resto y ojalá aparezcan ahora. Ojalá tengamos un final de temporada tranquilo para ir pronto ya trabajando de cara a la próxima campaña", comentó.