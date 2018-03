Dónde conseguir juegos de PS4 baratos

huelva24.com

Jueves, 22 marzo 2018 | Leída 8 veces

Videojuegos

No, nos hemos vuelto locos. Aunque la Play Station 4 sigue siendo una de las consolas más potentes en el mercado, se pueden conseguir juegos de PS4 baratos, tan sólo hay que saber dónde buscar y, por supuesto, estar atentos a promociones, lanzamientos y similares. Para todos aquellos que quieran pasar horas y horas con esta forma de ocio pero que su bolsillo no se resienta más de la cuenta, he aquí algunos de los pasos que siempre conviene dar.Para todos aquellos que quieran pasar horas y horas con esta forma de ocio pero que su bolsillo no se resienta más de la cuenta, he aquí algunos de los pasos que siempre conviene dar.

- Comparar. Parece obvio (y bien se podría aplicar esta metodología a cualquier bien o servicio) pero no todo el mundo lo aplica. Al final, como animales de costumbres que somos elegimos una tienda para determinados productos y es a ella a la que se suele recurrir siempre (o casi). Una de las más empleadas es Amazon, pero la oferta es cada día más amplia y, actualmente, hay muchas plataformas que nos pueden ayudar a encontrar ese juego que estábamos esperando sin pagar ni un sólo céntimo de más. Quien no se lo crea tan sólo tiene que probar para poder apreciar la diferencia.

- Lanzamientos. Si tenemos un juego en mente lo mejor que se puede hacer es ver qué empresa estará detrás y se encargará de desarrollarlo para ver en qué momento se producirá su lanzamiento. No siempre pasa pero si uno realiza una precompra, es decir, va a la tienda (o bien de forma online) y paga por el videojuego antes de que éste haya salido al mercado (y eso puede ser con bastante margen, por cierto) hay algunas empresas que compensan esto (porque es una gozada para ellos saber que, incluso antes de que su producto salga, ya lo tienen vendido) con algún que otro descuento o con vales para emplear en otros videojuegos o para acceder a extras, lo que tampoco viene mal.

- Segunda mano. El mundo de los videojuegos es tan amplío y crece tan rápido que no es de extrañar que haya aflorado todo un submundo entorno a los productos de segunda mano. Y, ojo, de segunda mano no quiere decir que estén en mala calidad o con desperfectos, en absoluto. Lo que pasa es que muchas personas se compran el videojuego con el objetivo de pasárselo, sin más, porque ese es su reto y una vez que lo han conseguido no necesitan seguir teniéndolo en una estantería para que coja polvo. De eso se pueden aprovechar otros tantos que no requieran que el producto sea a estrenar para ahorrarse unos cuantos euros.

- Opción online. También existe la opción de descargarse los juegos directamente a la consola. Con esto hay que ir con algo de cuidado porque pese a que la empresa que lo haya desarrollado se ahorra unas cuantas cosas (como el disco en sí, la caratula, etc.) no siempre cuentan con ahorro o no resulta sustancioso como para optar por esta opción. Aún así, no está de más el echar un vistazo a la tienda online, sobretodo para esos domingos en los que todo está ya cerrado y uno necesita su dosis de PS4.