El sector de los chiringuitos cuantifica en más de un millón de euros los daños ocasionados por el temporal

Se reunirán con la Subdelegada del Gobierno

Esa cifra que se baraja la componen no sólo los daños materiales sino también lo que el empresario dejará de ingresar por tal motivo al no poder abrir su negocio de cara a la Semana Santa. Todo ello nos aproxima a la gravedad de los daños que, además, no pueden ser reparados por parte de los propietarios porque la Ley para proteger el litoral así lo impide, aplicando expedientes sancionadores en caso de hacerlo. De hecho, ya se han levantado varias actas por actuaciones de limpieza y mantenimiento que derivarán en sanciones económicas de envergadura.



Los chiringuitos de la provincia, a través de su Consejo, acude a la cita de la Subdelegación del Gobierno con la confianza de que pueda ofrecer al sector el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva tras las últimas lluvias dado que han sido, sin duda, los grandes perjudicados.

De nuevo, los empresarios pondrán sobre la mesa de la Subdelegación del Gobierno la urgencia de acometer todas y cada una de las medidas contenidas en la 'Estrategia para la protección de la costa de Huelva', un estudio elaborado en el 2014 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que participaron técnicos y científicos tanto de ese Ministerio como del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

El estudio, desarrollado en dos fases, recopilaba la información existente para identificar el estado y comportamiento de la costa onubense y proponía actuaciones, priorizándolas en función de la vulnerabilidad de cada zona. Las alternativas propuestas (similares en todas las playas) eran el aporte de arena a la zona en regresión, la construcción de diques sumergidos o la edificación de escolleras.