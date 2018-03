El runrún: Una salida de tono 'popular'

Miércoles, 21 marzo 2018 | Leída 193 veces

Porque ya sabemos que en este mundo de redes sociales y comentarios anónimos es demasiado fácil encontrar exabruptos y, por qué no, incluso burradas, pero la cosa se pone sería si quien las entona ostenta un cargo o ejerce la representación de un colectivo, que es lo que ha pasado en este caso que tiene como protagonista, además de a la propia Ortiz, a un miembro de Nuevas Generaciones del PP. Se trata en concreto de Pablo Navarro, afiliado a las Nuevas Generaciones de Linares, Jaén, quien ni corto ni perezoso ha considerado que, si Ruth Ortiz muestra su desacuerdo con el partido que defiende la prisión permanente revisable (el PP), poco menos que será que no siente lo que sucedió. O algo así viene a dar entender este individuo al que esperamos la formación ya haya llamado la atención, desvinculádose de unas declaraciones tan desafortunadas. Porque si se ve que le gustan los refranes, más le valdría aplicarse el de que 'en boca cerrada, no entran moscas'.

Túnicas heredadas. Se ha dicho siempre que el dinero no da la felicidad, pero es innegable que hoy por hoy en muchos casos la condiciona, pues determinadas cosas han de hacerse previo pago. Por suerte contamos en muchas ocasiones con la solidaridad de los demás y con pequeños gestos que pueden contribuir a esa felicidad y hacer, en este caso en concreto, que la fe no tenga precio; o, al menos, que mostrarla públicamente no nos salga tan caro. Hablamos de la iniciativa de la Hermandad de la Victoria, que está intentando crear un ‘fondo de túnicas’ donadas para que el precio de adquisición de la misma no sea un impedimento para aquél que quiera salir de nazareno. Por ello hace un llamamiento a “la generosidad” de los hermanos para que donen las túnicas en desuso y que seguro alguien puede aprovechar. No es que esté inventando nada nuevo: eso de heredar de los hermanos o hermanas mayores nos ha pasado a todos los que los tenemos. Y aunque en este caso el vínculo no sea de sangre, hermanos son al fin y al cabo.

Descanse en paz Manuel 'Manquepierda'. Sevillano de nacimiento, pero choquero de adopción, como él mismo se definía, este martes se marchó para siempre Manuel 'Manquepierda' tras sufrir la maldita enfermedad del cáncer. Una persona afable y de la que toda la gente tenía un gran recuerdo en el mundo del balompié, sobre todo entre la cantera del Real Betis, de la que era un gran apasionado. El propio técnico del Betis Deportivo, Juan José Romero, le ha hecho un pequeño homenaje a través de las redes sociales y ya al club heliopolitano le han llegado peticiones de aficionados para que este fin de semana se guarde un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la cantera. Fundador de la revista y el portal digital www.manquepierda.com, también colaborara hasta la actualidad en www.betisweb.com, desde donde le surtía toda la información que le pidieran a los medios de comunicación onubenses. Descanse en paz Manuel 'Manquepierda', cuya misa y entierro ha tenido lugar esta mañana de miércoles en el Tanatorio Nuevo de Huelva.