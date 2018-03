Óscar Carazo, nuevo director deportivo del Recre: "Esto no se va arreglar de un día para otro, hay que tener paciencia"

huelva24.com

14.15 h. "Manolo Toledano va a seguir siendo el secretario técnico y mi función como director deportivo es la de ser la persona que esté más cerca de la directiva", indica Carazo, que quiere ser optimista: "No se me pasa por la cabeza descender. Los jugadores están muy comprometidos con la situación y con el proyecto y sabemos que lo van a sacar adelante". Dice que potenciará la cantera, que viene para un "proyecto a largo plazo" y que César Negredo "fue el que creyó en esta plantilla y otros entrenadores que llamamos no".

Óscar Carazo ha sido presentado esta mañana, en compañía del portavoz del club, Jesús Pulido, en la sala de prensa del Nuevo Colombino, como nuevo director deportivo de la entidad recreativista. "Agradezco la confianza que me han transmitido para poder estar en un club tan grande como éste e intentaré aportar mi experiencia y trabaja para que el Recreativo esté donde se merece", comenzaba diciendo, y sobre el hecho de ser presentado en marzo cuando lleva desde enero trabajando para el Decano añadía que "es una situación mía. Tenía que solucionar un tema personal con la entidad con la que estaba ligada anteriormente, y hasta que no ha ocurrido eso no se ha podido hacer esta presentación".

"Llevo diez años en el Real Madrid, en la captación del Castilla hacia abajo, y ahora aquí me siento muy a gusto y cree que entre todos podemos hacer cosas importantes", recalcaba Carazo, que hablaba también de que la función de Manolo Toledano dentro del organigrama de la entidad albiazul no va a cambiar tras su llegada: "Mi función es la de ser director deportivo. Manolo Toledano va a seguir siendo el secretario técnico y la función mía como director deportivo es la de ser la persona que está más cerca de la directiva. Está entre medias de lo que es el primer equipo y la directiva, y a la vez también un poco el organizador de toda la parcela futbolística a nivel de estructura. Toledano va a estar junto conmigo para hacer el scouting y la formación de la plantilla del año que viene y yo estoy más ligado a nivel ejecutivo con la directiva para transmitirle todos los pasos que vamos dando. Y también estará trabajando con el tema de la cantera, que para nosotros es un tema muy importante y aquí le vamos a dar el verdadero protagonismo que debe tener. Toledano y yo vamos ligados de la mano. Él va a ver y yo presentaré las opciones a la comisión y entre todos tomaremos las decisiones".

Sobre los motivos de que el Recre esté decepcionando esta temporada, Carazo recalcaba que "Como todos, creo que esperábamos que el equipo estuviese más arriba, simplemente por la ilusión que se hizo y todas las ganas que se pusieron. Al final el fútbol son resultados y a lo largo de la temporada se pudo dar ese pasito que todos esperamos, pero ahora nos estamos viendo en una situación commprometida que entre todos esperamos sacar adelante. En cuanto a la responsabilidad de la configuración de la plantilla, decir que se hizo con todo el cariño del mundo y con toda la ilusión del mundo. Yo llevo aquí desde enero intentando aportar con mi granito de arena. Personalmente creo mucho en esta plantilla aunque los resultados no me están avalando esa ilusión y junto con lo que es el gran patrimonio de este club, que sin duda alguna es la afición, creo que vamos a sacarlo adelante sin ningún problema, o eso espero".

Y en cuanto al hecho de que el Decano ya lleve tres entrenadores en lo que va de temporada y no acabe de acertar, y también sobre el hecho de que haya habido técnicos que no quisieron venir al Recre tras el cese de Ángel López, destacaba que "hablar a toro pasado es muy fácil. Cuando se toma una decisión creemos que va a ser la oportuna. En este caso se destituyó a Javier Casquero y pusimos a Ángel López, que empezó muy fuerte y con mucha pasión y muchas ganas y creíamos que eso era lo que fallaba en ese momento, y ahora se ha puesto a César, que por lo menos para mí es la persona adecuada para sacar esto adelante. Su elección final es una circunstancia que se va dando. Nosotros nos movemos e intentamos buscar en el mercado un perfil de entrenador que realmente no creían en la plantilla y fue César el que dio ese paso adelante. Nosotros lo avalamos y la plantilla está a muerte con él, que es realmente lo importante, porque cuando tú tienes que coger una plantilla de este tipo tienes que creer en ella. Tenemos que creer todos, no sólo César, en esta plantilla. Estos técnicos que nos dijeron que no estaban esperando otros proyectos diferente al que le planteamos. Simplemente esperaban entrar en la rueda de ir a un equipo que aspirara a estar en la zona alta y destituyera a su entrenador".

También habló el madrileño de las sensaciones que le ve a Juanma López en las últimas semanas viendo la pésima marcha del conjunto onubense en la liga: "Al final está como todos. Debemos intentar unificar un poco todos estos términos. No está Juanma por un lado y el Consejo de Administración por otro. Todos estamos igual de preocupados y en el mismo camino para sacar esto adelante. Al final, cuando a mí se me propone este proyecto vengo al Colombino pensando que con este patrimonio y esta afición vamos a sacar esto adelante. Se puede hacer un trabajo bonito y devolver al Recre donde se merece porque actualmente no está donde debe estar. Y los jugadores están muy comprometidos con la situación y con el proyecto y sabemos que lo van a sacar adelante. Tenemos que ser positivos e intentar ayudar a salir de este momento. El fútbol, por ejemplo, fue injusto con nosotros en el partido ante el UCAM, pero estos son nuestros jugadores y los que nos van a sacar de aquí".

"En el fútbol hay que tener paciencia y hay que estar tranquilos. Esto no se va a arreglar de un día para otro. Hay que tener mucha paciencia y entre todos juntos y si la afición y la gente que estáis alrededor estamos unidos sacaremos esto adelante", recalcaba Carazo, que apuntaba también que "descender no pasa por mi cabeza. Es más, aprovecho la ocasión para decir que las ocho finales que nos quedan son muy importantes y que espero que la afición llene este fin de semana el Colombino y nos apoye hasta la muerte.

"Los canteranos se lo deben pensar si les llama el Sevilla o el Betis"

Sobre los escalafones inferiores del Decano, Carazo aseguraba que el club los va a potenciar: "La cantera también está inestable, como el primer equipo. Tenemos que conseguir que los chicos se sientan implicados y arraigados con el Recreativo. Es decir, que si viene un Sevilla o un Betis que se lo piensen para ir allí. Que si tienen que salir, que lo hagan a un grande como el Barcelona o el Real Madrid. Debemos darles mucho cariño y que vean que hay un proyecto detrás y que lo que estamos hablando es cierto. El jugador se tiene que sentir importante y vean que hay una captación, y me constea que se está haciendo porque Segovia lo veo trabajar día a día".

Por último, aludió a cómo se produjo su llegada al Recre diciendo que "Juanma López me conoce de mi anterior etapa y cuando me lo propone no me lo tengo ni que pensar dos veces. Me cojo el primer tren, me vengo para abajo a ver el primer partido y me siento con Manolo Zambrano, que explica lo que es el sentimiento del recreativismo y con eso me convence. No me habla de dinero y veo lo que es el club y su afijción y me convence. Y Juanma López me habla de un proyecto a largo plazo porque lo peor que hay en el fútbol son las prisas. Hay que creer en el trabajo que se está haciendo y no hay que olvidarse de la gente que ha permitido que el Recre siga vivo".