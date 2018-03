El Parlamento Europeo visitará Doñana en la segunda mitad de 2018 pero no pedirá la paralización del gasoducto

Agencias

Miércoles, 21 marzo 2018 | Leída 21 veces

QUIERE recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos

13.51 h. La Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por IU en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto 'Marismas Occidental' al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha acogido este miércoles las intervenciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana, ha confirmado la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por IU en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto 'Marismas Occidental' al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados.

En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión "tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas", por lo que, habida cuenta de que el caso ya se encuentra 'sub iudice' -la Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal para parar el proyecto-, no considera viable intervenir.