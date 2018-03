El puntaumbrieño Javier Ferrera presenta una novela que empezó a escribir "para sobrevivir" cuando estuvo en la cárcel

huelva24.com

Este jueves

'La noche más oscura', publicada por Ediciones Unamuno, es la primera parte de una trilogía que el autor empezó a escribir en la cárcel. Ya en la calle, está preparando el segundo título de la triada, que espera que vea pronto la luz.

“En la cárcel encontré mi vocación, mi medio de escape”, cuenta Ferrera, que antes de empezar este libro jamás hubiera imaginado que podía ponerse a escribir, “porque hasta un periódico me aburría” Sin embargo, “para sobrevivir de lo que hay entre rejas, me puse con esta novela y he encontrado mi sitio”, afirma.

Mañana jueves compartirá su experiencia y los detalles de su primer libro en el Centro Cultural.