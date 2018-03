Cruz Roja Huelva refuerza los proyectos de formación para el empleo juvenil 

huelva24.com

Miércoles, 21 marzo 2018 | Leída 7 veces

Programas que mejoran su futuro

En el marco de estos proyectos, el equipo técnico y un gran equipo de voluntariado de Cruz Roja trabajan para reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las y los jóvenes en dificultad social adscritos al Sistema de Garantía Juvenil, a través de segundas oportunidades orientadas a ofrecerles opciones de orientación laboral y formación para el empleo Y todo, con el objetivo principal de reducir las dificultades o desajustes específicos que los jóvenes desempleados/as y con mínima formación tienen para mejorar su posicionamiento y participación en el mercado de trabajo.

El Proyecto PULSA de Activación, Orientación y Acompañamiento a la inserción para jóvenes de Garantía Juvenil incide en la activación de personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación para su incorporación al mercado laboral o a la formación. Se estructura en tres líneas de trabajo estrechamente interrelacionadas entre sí, en primer lugar, motivación y activación de jóvenes a partir de centros de interés, información relevante y experiencias que les vinculen al mercado laboral; en segundo lugar, orientación profesional para la toma de decisiones que conecte con sus intereses y despierte ilusión en su futuro profesional y, finalmente, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda eficaz a través de alianzas estratégicas con empresas que permitan su transición al mercado de trabajo o reincorporación a la formación.

Este proyecto se complementa e integra con el Proyecto de Formación para el Empleo con Jóvenes de Garantía Juvenil, que desarrolla actuaciones para mejorar la empleabilidad a través del desarrollo de cursos para facilitar el aprendizaje de competencias personales, transversales y técnico-profesionales.

Todas las actuaciones constituyen en sí una medida para fomentar la no discriminación, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la diversidad. En particular el proyecto lucha específicamente contra la discriminación por edad que sufren los/las jóvenes en el mercado de trabajo.

Ambos proyectos se dirigen a jóvenes menores de 30 años inscritos en el sistema de Garantía Juvenil que se encuentran en riesgo de exclusión con diferentes situaciones: Jóvenes que no finalizaron la enseñanza secundaria obligatoria o teniéndola no han continuado procesos formativos que les posibilite la empleabilidad; Jóvenes que aun teniendo un nivel educativo medio, no quieren seguir estudiando y no tienen la cualificación necesaria para el desempeño de una profesión u oficio, o la tienen en sectores con escaso potencial de empleo.

En definitiva, se trata de jóvenes en dificultad social, con motivación hacia el empleo, pero que difícilmente puede acceder a un puesto de trabajo sin haber obtenido previamente las competencias transversales y técnico profesionales necesarias para su incorporación al mercado de trabajo.

Cruz Roja cuenta con profesionales formados y un gran equipo de voluntariado que orientan, forman y acompañan al grupo de personas participantes en todo el proceso, así ellos y ellas consiguen mejorar su empleabilidad y acceder al mercado laboral de la forma más exitosa posible.

Quienes quieran unirse a estos proyectos, sólo tienen que pasar por la Oficina Provincial de Cruz Roja en Huelva, en el Paseo Buenos Aires s/n, o llamar al 959261211.