Los vecinos de Beas protestan vestidos de cigüeña hartos de los cortes de luz de Endesa

Martes, 20 marzo 2018 | Leída 49 veces

endesa culpa a estas aves

Según explicaron en un comunicado, a pesar de las innumerables quejas que se presentan en el departamento de Energía de la Junta de Andalucia, la situación no mejora en absoluto, lo que ha provocado el hartazgo de los vecinos. Mientras, Endesa achaca los cortes de estos últimos dias, "con una media de cinco al día", a los nidos de cigüeña en los postes de la luz, una "excusa" que ha provocado la indignacion de los vecinos, "ya que parece que las cigüeñas sólo aniden en la localidad de Beas y no en toda España". Debido a ello, "restaurantes, comercios, centros de salud, centros públicos no pueden seguir funcionando".

En la concentración se ha leído un manifiesto por parte de los convocantes donde se exige a todas las administraciones que se impliquen en solucionar el problema de suministro eléctrico en Beas, "que durante décadas ha condicionado la vida de la localidad". También se ha facilitado a los vecinos la documentación necesaria para presentar reclamaciones ante Endesa y la Junta de Andalucía al objeto de hacer llegar conjuntamente a dichos organismos las quejas vecinales. Por su parte, la Junta de Andalucia se ha comprometido a analizar la situación y de arrancar el compromiso de Endesa de incluir a Beas en un plan de mejoras de la red eléctrica.

En cualquier caso, los vecinos han anunciado que no piensan cesar en sus reclamaciones hasta que tengan un servicio de luz "adecuado a las facturas que pagan".