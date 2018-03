El runrún: La ‘pizarra’ recreativista de Jesús Amador

Martes, 20 marzo 2018 | Leída 93 veces

Pues eso es lo que ha hecho el edil: acompañarse de rotulador y pizarra para explicar, paso a paso, esquema incluido, su negativa al rescate de 7,5 millones de euros al Recreativo de Huelva. Amador agrupa los argumentos y deja bien clara su postura y cada uno de los motivos que la justifican, al menos según su punto de vista. Además, da una buena noticia a aquellos que temen que una mala gestión del club provoque la pérdida del Decanato. Eso sí, para conocerla hay que ver el video hasta el final. Pero vamos, que no es tan largo como los de Manu Sánchez….





Los Enebrales y Cortegana pugnan por ser el rincón más bonito. Un total de veinte lugares españoles van a pujar por ser elegidos como "El rincón más bonito" de la Red Natura 2000, que está compuesta por más de 1.800 espacios que representan casi el treinta por ciento de la superficie terrestre. Los lugares que optan a esa elección se encuentran en Cáceres (4), Asturias (3), Huelva (2), Málaga (1), Cantabria (1), Ourense (2), Huesca (1), Tenerife (2), Castellón (1), Alicante (2) y Pontevedra (1). En concreto, los dos candidatos onubenses a hacerse con este bonito galardón son Cortegana y la Playa de los Enebrales en Punta Umbría, que se han clasificado como dos de las 20 fotografías finalistas de las que han enviado tanto ayuntamientos como particulares. Una vez que han sido seleccionadas las mejores fotografías y proclamadas las candidaturas, cualquier persona puede votar a través de la página del proyecto (www.infonatur.es) o del perfil del proyecto en la red social Twitter.

Himno onubense de la alegría. Este martes 20 de marzo es el ‘Día de la alegría’ y para celebrarlo qué mejor que con música. Beethoven y Miguel Ríos ya patentaron sus himnos e la alegría y ahora un grupo onubense como Waltrapa, caracterizado por difundir música alegre y positiva, le toma el testigo con su ‘Feliz día de la felicidad’, compuesto expresamente para la ocasión. Con un ritmo alegre y desenfadado, Alejandro, vocalista del grupo, ha lanzado un video en Youtube donde dice “quiero que me crezca más el pelo y bajar algo de peso y que me mires al pasar. Quiero tener el último modelo, tapicería de cuero y esperarte en tu portal. Quiero dejar de querer, yo quiero ser feliz con lo que tengo y sonreír al despertar. Felicidad ven a mí, te busco y no te encuentro. Felicidad ven a mí, prometo ser sincero. Felicidad yo te voy a encontrar. Serás la estrella que me ha de alumbrar”.