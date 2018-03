Jesús Vázquez: "El que se quiera salvar seguro sin mirar a otros equipos tendrá que pasar de los 40 puntos"

huelva24.com

Martes, 20 marzo 2018 | Leída 52 veces

fútbol > recreativo

El técnico del Atlético Onubense, Jesús Vázquez, analizó para Albiazules.es la victoria de su equipo el domingo a domicilio ante el Alcalá. Tres puntos claves ante un rival directo, en un partido "que hemos controlado y prácticamente no hemos pasado por apuros. Ya en la primera parte hemos gozado de varias ocasiones, pero no hemos tenido puntería en esas jugadas. En la segunda hemos mantenido el ritmo y hemos vuelto a dominar las fases del juego, y conseguimos el primer gol, obra de Víctor. Merecíamos marcar. A los pocos minutos el árbitro ha señalado un penalti muy discutible, que nos daba un mazazo después de materializarlo. Aún así hemos seguido y hemos mantenido la fe, para buscar ese segundo gol, que llega de un tiro lejano desde fuera, que le hace un extraño al portero y entra a gol. Y al final en una contra, Vargas ha metido un buen gol escorado a la derecha, de tiro cruzado. Creo que somos justos vencedores, donde sólo hemos encajado en una pena máxima, bastante discutible".

El preparador del conjunto recreativista recordó que "llevamos muchos partidos mereciendo más y casi siempre volvemos con derrota. Si es verdad que en ocasiones cometemos errores, pero que esos errores nos penalizan demasiado. Más que a los rivales, diría. Sigo pensando que no hay un equipo que haya sido superior a nosotros en cuanto juego o propuesta. Hoy también hemos tenido esa fortuna que muchas veces ha sido esquiva para poner ese 1-2, cuando restaba poco tiempo y eso nos ha dado tranquilidad para esos últimos minutos. El equipo está a un gran nivel, en todos los aspectos, y quizás el lado más débil era nuestra autoestima, y este resultado nos va a dar un empujón".

Preguntado por la actuación arbitral y ese penalti más que discutible que a punto estuvo de complicarle la vida al equipo, Vázquez aseveró que "con los árbitros siempre les digo lo mismo, partimos en desventaja con cualquier rival, por inexperiencia, y falta de tablas. Y eso también nos penaliza, y parece que en ciertos momentos es muy fácil pintarnos. Pero eso hay que aceptarlo, asumirlo y trabajar en aquellas facetas donde somos buenos y mejores que los rivales. Que es jugando al fútbol. Lo otro, se lo darán los años y los partidos".

Una de las sorpresas del once inicial fue la inclusión del juvenil Revuelta, del que dijo que "es algo que llevamos tiempo pensando en darle minutos con nosotros, pero también debido a la situación del juvenil, entendemos que no podemos debilitar a un equipo que también se está jugando mucho. Nos pasa con Revuelta y con algún otro chico más. Esta semana y con la baja de Robles, decidimos que viniera con nosotros, ya que es un perfil que no tenemos y que nos limita mucho. Tanto Robles como Andrés, que han venido jugando en ese perfil, es más un ajuste por encontrar la mejor solución posible. Pero con nuestra manera de jugar necesitamos perfiles naturales en ambas bandas, tanto en defensa como en ataque. Y de eso no tenemos. Apostamos por él, y muy contento con la respuesta".

Por último el técnico del Atlético Onubense habló de los puntos que serán necesarios para lograr el objetivo de la permanencia: "Sin hacer cuentas que siempre es complejo, creo que el que se quiera salvar seguro sin mirar a otros equipos tendrá que pasar de los 40 puntos. Lo demás, es estar con la calculadora y hasta el último minuto pendiente de todos los equipos implicados. Hay puntos suficientes para conseguir el objetivo. Entramos en el momento decisivo de la temporada". A falta de siete jornadas, su equipo contabiliza 31 y está a un solo un punto de la permanencia y además con un partido menos, el que que se aplazó en su día y afrontará el Miércoles Santo como local ante la Lebrijana.