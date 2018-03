Más de medio centenar de ayudas concedidas en la primera edición de las Becas Comedor de la Fundación Atlantic Copper

huelva24.com

Martes, 20 marzo 2018 | Leída 13 veces

programa que la institución desarrolla con la UHU

Se han concedido un total de 53 ayudas, seleccionadas, tras su estudio y valoración por parte de una comisión creada al efecto por representantes de ambas entidades, de entre las cerca de un centenar de solicitudes recibidas.

De las becas concedidas, que responden a dos modalidades en función de los umbrales de renta familiar de los solicitantes, se han otorgado 25 ayudas de 70 bonos de comidas por cuatrimestre y 28 ayudas de 35 bonos de comidas por cuatrimestre. Estas podrán hacerse efectivas tanto en el comedor universitario del Campus de El Carmen como en la cafetería de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, considera que “este programa de ayudas, pionero en nuestra Institución, es muy positivo para nuestros estudiantes, sobre todo, para todos aquellos que pasan muchas horas de estudio y de clase en el campus y que tienen dificultades económicas para comer fuera de manera frecuente”. Por ello, mostró su agradecimiento a la Fundación Atlantic Copper por su generosidad.

También destacó que “con la puesta en marcha de este programa de ayudas se materializa una de las propuestas del programa del actual equipo de gobierno, que se completa con el I Plan Propio de Becas para Estudiantes de la Universidad de Huelva, aprobado recientemente y destinado al alumnado de grado y máster oficial. Este plan implementa un programa de ayudas y becas dirigido a facilitar el acceso y permanencia en los estudios ofertados por la Universidad, buscando una distribución de los recursos asignados que tenga en cuenta las circunstancias académicas y económicas de cada estudiante”.

Este nuevo programa de becas de apoyo a los estudiantes universitarios de la Universidad de Huelva responde además a los principios de la Fundación Atlantic Copper de fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la población onubense, en especial de aquellos jóvenes con un entorno familiar y socioeconómico más adverso. En palabras de Antonio de la Vega, Director General de la Fundación, “esta convocatoria es un complemento necesario a nuestro programa general de becas universitarias, nacionales e internacionales. Necesario porque la más importante labor de los alumnos y alumnas que, con su esfuerzo y dedicación, logran iniciar su etapa universitaria es estudiar y debemos liberarles de la carga de tener que buscar fondos para sufragar algo tan básico como su manutención en los comedores del centro educativo”.

Las solicitudes que no han sido aprobadas fueron entregadas fuera de plazo o no cumplían los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, como rebasar los niveles de renta fijados, no estar matriculado/a de un mínimo de 60 créditos y haber superado durante el curso anterior al menos 30 créditos en la rama de Ingeniería, 42 en la de Ciencias de la Salud y 48 en el resto de titulaciones, entre otros. A este respecto, ambas entidades están estudiando actualmente, para próximas convocatorias de estas ayudas, hacer extensivas estas becas a estudiantes que se matriculen por primera vez en la Universidad de Huelva.