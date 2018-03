El PP muestra su "máximo respeto" por Ruth Ortiz y asegura que cargos populares "fueron invitados expresamente" 

Agencias

A la concentración contra la prisión permanente

12.55 h. El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha asegurado este martes que cargos de su partido "fueron invitados expresamente" a la concentración del domingo en varias ciudades españolas, entre ellas Huelva, por parte de la 'Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable.

En declaraciones a los periodistas, y preguntado por este asunto, Toscano ha precisado que a la misma acudieron muchos cargos del PP. "Algunos estaban entre el público" y otros, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "estaban donde la organización les dijo".

A juicio de Toscano, "no se puede derogar la prisión permanente revisable y así lo hacemos a título particular y a nivel de partido donde nos invitan", a la par que ha insistido en que "desde el respeto" hicieron "no más que los que nos pidieron los organizadores de este acto".

Por último, no ha querido entrar a valorar las declaraciones de la madre de los pequeños Ruth y José, Ruth Ortiz, quien ha lamentado la politización que, a su juicio, quiere hacer el PP de las víctimas recordando que la multitudinaria concentración de este domingo "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas", y Toscano le ha mostrado su "máximo respeto".