Mesa redonda este miércoles en La Palma: "Campeonatos Premini. ¿Clasificación sin competición?

Martes, 20 marzo 2018 | Leída 7 veces

baloncesto

Pretende analizar y evaluar, así como aportar posibles actuaciones para mejorar lo que están siendo esta temporada los campeonatos provinciales de Valorcesto Premini Masculino y Femenino, que son unas 'no competiciones', incluidas en el programa "VALORCESTO" de la FAB, en las que no se contabilizan puntos ni canastas, sino que se valora la participación y el buen comportamiento de todos los participantes (jugadores, técnicos, público, familiares, etc.).

Se analizará lo que está siendo su desarrollo y se debatirán posibles medidas para su mejora.

Participarán entre otros, los entrenadores premini masculino Andrea Ramírez del CB Mazagón y Enrique Avián del CB Ciudad de Palos, los entrenadores premini femenino Gabriel Gaye del CD Ayamonte y Manuel Estrada de Maristas, el árbitro Sebastián Fierro y la oficial Ángela Pulgarín.

Un tema muy interesante incluido dentro de un rograma tan candente y de actualidad, y con tanta aceptación como es el Valorcesto.