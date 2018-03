El runrún: Reggaetón de Colón que arrasa

Lunes, 19 marzo 2018 | Leída 44 veces

confidencial





El tema no tiene desperdicio. Lo ha patentado Beaty Brain para PlayGround, que lo dfundió el pasado 16 de marzo y ya acumula más de 766.000 visualizaciones en Youtube. ¿Dónde está el secreto? Según aseguran sus creadores es “El reggaetón de Cristobal Colón que hizo perrear al Nuevo Mundo”. Se trata de una narración muy particular de la historia del descubrimiento y colonización de América con un ritmo machacón y pegadizo y con una letra gamberra. Un retrato de Cristóbal Colón empieza a articular la boca y a cantar lo siguiente: “No amas a Yisus, te coloniso; no hablas mi idioma, te coloniso, no eres un blanquito, te coloniso”. Éste es el repetitivo estribillo de la canción, que tiene como protagonista a almirante genovés, que dice: “Soy el puto amo y es que molo un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te coloniso y te pongo de rodillas”. En el tema se relata, a su modo, su diálogo con los Reyes Católicos para que le financiaran el viaje y cómo fue la llegada al continente americano al ritmo carácteristico del Principe de Bel Air. Cristiano Ronaldo también aparece, como si “siuu”, las patatas, que son un “tubérculo, culo culo”. Otra cosa que se cuenta es que Colón usa colonia y que tiene como rival a Erik El Rojo, que también cuenta cantando que “lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos”. Es por eso que en vez de ‘te colonizo’ canta “te barbarizo” si “no te mola la birra, no manejas el hacha, no eres pelirrojo... pos te tiño”. Colón le contesta que “¿Tú tienes una estatua, algún día festivo con tu nombre o algo?". Está claro que el tema está gustando y ya están recogiendo sugerencias para las siguientes creaciones, que las habrá... y “con sorpresas históricas”, afirman.

Próxima concentración a la vista. Tras uno de los fines de semana más reivindicativos de los últimos tiempos, con movilizaciones en las calles de Huelva el sábado por el sistema público de pensiones y el domingo para apoyar a las familias de menores víctimas de muerte violenta, parece que la movilización ciudadana está en auge, y son muchas las causas que quieren tratar de aprovechar –no en el mal sentido de la palabra- esta oleada. De hecho, este mismo domingo durante la multitudinaria concentración en la plaza de las Monjas, donde se clamó por la no derogación de la prisión permanente revisable, ya se anunció la siguiente concentración por un asunto relacionado. Se trata de una que se centrará especialmente en pedir justicia para Miguel Ángel y María, las víctimas del doble crimen de Almonte, cuyo único acusado fue absuelto por un jurado popular. Lo cierto es que la familia se está mostrando incansable y a la vía judicial quiere sumar ahora un masivo apoyo ciudadano para que se adhiera a su causa, que acaba de estrenar perfiles en redes sociales y que ya está preparando movilizaciones presenciales. El convencimiento de los familiares es rotundo, y aseguran que no pararán hasta lograr justicia ara sus víctimas. Toda la suerte para ellos en su lucha.

La suplencia de Boris. El vestuario del Recre está deseando que concluya una temporada bastante aciaga y que ninguno de los futbolistas esperaba cuando firmó su contrato por el Decano la pasada temporada. No hay buen rollo dentro del mismo en las últimas semanas, algo a lo que lógicamente, y como sucede en cualquier club, contribuyen los malos resultados que está cosechando el equipo en esta segunda vuelta liguera. Y además en la zona noble no están sentando nada bien algunas controvertidas decisiones tomadas por César Negredo en los últimos partidos. Ni siquiera es ya seguro que finalice la temporada en el banquillo albiazul ya que de seguir con la actual dinámica de resultados peligra la permanencia del Recre un año más en Segunda B. Cada semana hay tres o cuatro cambios en las alineaciones y además el pichichi del equipo, y posiblemente el jugador más caro de la plantilla, Boris Garrós, lleva cinco partidos seguidos siendo suplente. Algo que no se explican ni siquiera los rivales que se miden al Decano, sabedores del potencial ofensivo del ariete catalán. El caso es que esta semana hubiese estado calentita con el debate de si había llegado ya la hora de que Negredo volviese a apostar de inicio por Boris Garrós, pero la infantil expulsión de Gorka Santamaría ante el UCAM Murcia va a rebajar el enfado y el grado de tensión de los aficionados albiazules en las redes sociales con la suplencia de Boris, que no entiende casi nadie. Parece poco probable que el míster recreativista coloque como referencia ofensiva a Natalio, que por cierto parece ser bastante amigo de su hermano Álvaro. De hecho, ambos coincidieron en Primera División en el Almería en la campaña 2008/09 y seguramente el actual delantero del Besiktas turco sea ese hombre al que en su presentación como nuevo futbolista del Recre hace un par de meses se refirió Natalio como un amigo que le había hablado muy bien del proyecto del Decano y al que no se le podía decir que no.