Ruth Ortiz ve "indignante, patético e insoportable" que el PP quisiera utilizar a sus hijos para politizar el acto del domingo

Lunes, 19 marzo 2018 | Leída 937 veces

Se pidió la no derogación de la prisión permanente revisable

20.40 h. El lunes de resaca de la concentración que tuvo lugar en la Plaza de las Monjas de Huelva en la que se pidió la no derogación de la prisión permanente revisable no sólo ha tenido un cruce de reproches entre el PP y el PSOE sino que también una de las protagonistas del acto, Ruth Ortiz, ha mostrado a través de un comunicado su enfado con el PP.

La madre de los pequeños José y Ruth, que fueron asesinados por su padre José Bretón, lamenta la politización del acto del domingo. "No era un acto para que políticos del Partido Popular se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica", expresaba Ruth Ortiz en un comunicado, en el que añadía, entre otras cosas, que "de mis hijos no no se aprovecha nadie. A mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada. El que quiera o la que quiera que la haga con sus [email protected] pero con los míos no. Es indignante, patético e insoportable".

Vea aquí el comunicado íntegro de Ruth Ortiz: