Unos 900 corredores se darán cita en la XIII Carrera Popular ‘Doñana Ecológica’ de Almonte

Lunes, 19 marzo 2018 | Leída 8 veces

Este domingo

El evento, que forma parte del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Huelva, dará comienzo a las 10.30 horas en el Polideportivo Municipal, lugar de todas las carreras, excepto las cuatro de las diferentes categorías de Adultos (A, B, C y D), que discurrirán por un recorrido del casco urbano de unos 9.000 metros, pero con salida y meta en las citadas instalaciones.

Para el resto de categorías (Senior, Sub 20, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Pitufos y Bebés), las carreras tendrán lugar en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal y alrededor del mismo, donde también habrá habilitado otro recorrido de unos mil metros. La novedad de este año es la inclusión de la categoría Bebés, en la que participan niños menores de cinco años.

La Carrera Popular ‘Doñana Ecológica’ constituye así una cita ideal para disfrutar del deporte en familia, pero también para fomentar el respeto al medio ambiente, que es otro de los objetivos del evento. De hecho, los ganadores de la Categoría Absoluta recibirán, además de trofeo, un lote de productos ecológicos aportado por el tejido empresarial del municipio, que colabora así con este acontecimiento.

La prueba está abierta a la participación de todas las personas, con independencia de su lugar de procedencia. Todos los interesados e interesadas en participar pueden inscribirse hasta este miércoles 21 de marzo a las 21.00 horas, ya sea de forma presencial, en el Polideportivo Municipal, en horario de tarde, o a través de la página web https://www.rockthesport.com/

Habrá trofeo para los tres primeros clasificados por cada categoría y género y para el primer clasificado local de cada una de ellas, así como trofeo y lote de productos ecológicos para la Categoría Absoluta y un premio de 300 euros en material deportivo al centro educativo que más alumnos aporte a la carrera en función de la ratio del mismo.