Emilio Martín saca de su victoria en Punta Umbría “buenas conclusiones” para un intenso abril

Mario Asensio

Lunes, 19 marzo 2018 | Leída 12 veces

Duatlón

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, tiene un intenso mes de abril por delante, en el que afronta competiciones importantes y como previa a ellas logró el pasado domingo una victoria en el XIX Duatlón Playas de Punta Umbría que le sirvió para sacar “buenas conclusiones”.

En su calendario tiene fijado el 1 de abril la disputa de la primera prueba del Gran Prix de Francia con el club Gonfreville. El día 8 se disputará en Avilés el Campeonato de España individual y los días 21 y 22 de abril los Campeonatos de España de contrarreloj, por equipos y relevos.

Según ha explicado a huelva24.com en el primer 5.000 “no me vi muy bien. No fui a gusto casi en ningún momento. Al final si me sentí algo mejor, pero también porque se levantó el pie”. En el segmento de bicicleta se sintió “bastante bien y con fuerza” dentro de un grupo donde hubo colaboración. “Cuando ataqué fui sufriendo con el que fue segundo, pero moviendo buenos watios, lo normal", mientras que en la segunda carrera a pie “sinceramente no iba muy bien, iba atascado y no me notaba suelto, pero el ritmo era bueno y más después del tramo de bici que había hecho”.

Como resumen ha asegurado que “quitando el primer 5.000, lo demás es para sacar buenas conclusiones. Espero seguir así e ir consiguiendo mejores sensaciones en todo”.