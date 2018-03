Interfresa y el Ministerio de Agricultura conmemoran este martes el Día de la Fresa reivindicando su idoneidad

Lunes, 19 marzo 2018

Braulio Torres, 61 años. “Me paso el Día del Padre esperando la llamada de mi hijo. Luego no le cojo el teléfono porque es incómodo para ambos tener que hablar. Él y yo lo preferimos así. Como él sabe que para mí es incómodo no cogerle el teléfono a mi propio hijo, no me llama”. […]