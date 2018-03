El PSOE ve "mezquino" que el PP intente trasladar que ellos "no están con las víctimas sino con los asesinos"

Agencias

Valoración de Pepe Fernández

14.12 h. El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha tildado este lunes de "mezquina" la postura del PP en la concentración convocada este domingo en varias ciudades españolas en apoyo a la prisión permanente revisable, al intentar trasladar que los socialistas "no están con las víctimas sino con los asesinos", algo que "no se lo cree nadie porque no entra en la cabeza".