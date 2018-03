Plata y bronce para el Rítmico Colombino en Guadalajara

huelva24.com

El Rítmico acudia con tres representantes, Paloma Toscano junior absoluto con aro, Lucía Paiseo infantil absoluto con aro y Yolanda Tenorio alevin absoluto con cuerda y manos libres.

Las dos primeras no tuvieron mucha suerte y los nervios de su primer torneo de la temporada les hicieron cometer fallos no previstos. No lo hizo así la benjamina del grupo, que aun siendo su primera competición como alevín absoluta logró competir como una veterana y colgarse dos metales, bronce en manos libres y plata en cuerda.

Fueron acompañadas de su entrenadora Andrian Stoyaska.

Por otro lado, las escuelas del club onubense han particiapado tambien en dos eventos este fin de semana, el viernes tarde en la I fase de la Provincia en juego donde las chicas de San Juan, Castilejos y San Bartolome lograban una buena actuación logrando la clasificación para la final.

Finalmente la escuela de Villablanca participaba en el encuentro interescuelas de La Puebla de Guzman logrando dos oros y un bronce, acompañados de su entrenadora Mila Laguna. Aquí las gimnastas del primer equipo Jezabel Barrigon Lucia Boza y el conjutno base formado por Noa, María, Lorena, Yanira y Adriana realiizaron una exhibición muy aplaudida por el publico asistente al encuentro.

Las próximas citas serán en Benalmadena, Niebla y San Juan del Puerto.