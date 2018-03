Y ahí estaremos

Ricardo Ubric

Tenemos un dueño del Recre, que es el alcalde de Huelva, que va a querer vivir de aquí a las elecciones del próximo año de las rentas de haber salvado al Decano de la casi segura desaparición cuando estaba en las garras de Gildoy. Pero también ha de reconocer que han sido los onubenses, poniendo su dinero, los que han salvado al club y no él. Tenemos un dueño del Recre que nos han engañado a todos no haciendo público el contrato firmado con Eurosamop, algo que en cualquier otra ciudad le estaría trayendo más de un quebradero de cabeza pero que en nuestra bendita Huelva es miel sobre hojuelas porque aquí casi nadie alza la voz pese a la gran sarta de mentiras que nos están haciendo tragar. Tenemos a un ‘jefe’ en la sombra, que es Juanma López, que no pisa Huelva ni por castigo y que no da la cara ante los medios de comunicación, así que no sabemos realmente ni si el Recre le importa mucho o poco ni si algún día no muy lejano tomará las de Villadiego viendo que aquí ni en lo económico ni en lo deportivo la cosa le está saliendo como imaginaba.

Tenemos un Consejo de Administración que seguro que trabaja día y noche de manera altruista sin hacer ruido pero que apenas tiene capacidad de mando para decidir mucho, y es que si tiene que tomar alguna decisión de índole deportiva o económica tiene que consultar (sí o sí) o con Gabriel Cruz o con Juanma López. Tenemos a una afición dormida y acomodaticia y a un Trust que ha pasado de verlo todo mal y negro a callar, a verlo todo bien y a rebajar al máximo sus iniciativas y movimientos desde que logró su objetivo de meter a uno de sus miembros en la zona noble del Decano. Tenemos a tres entrenadores que han pasado esta temporada por el banquillo del Recre sin tener prácticamente ningún tipo de experiencia. Han venido al Recre a aprender, y si eso se le criticó a Pablo Comas con Sergi Barjuan pues creo que sería de recibo que ahora ocurriera lo mismo. Aunque se tenga una buena plantilla, sin un buen capitán al frente el barco se hunde, y a mí al menos me han defraudado los tres técnicos que ha tenido el Decano porque nunca ha habido un patrón de juego definido ni capacidad de reacción desde el banquillo durante los partidos en los que no salían bien las cosas. Hay que saber dónde se está, y ninguno de ellos ha entendido lo que es la Segunda B. Categoría rara, difícil y fea que hay que conocer al dedillo y no venir a hacer probaturas y experimentos de una semana a otra. En definitiva, que los entrenadores rivales nos han dado casi siempre un baño, y es que la sabiduría se coge con el tiempo y Javier Casquero, Ángel López y César Negredo no dudo que tengan un buen potencial y que lleguen a ser buenos técnicos, pero a día de hoy están aún muy verdes. Tenemos a una prensa demasiado dócil y a unos jugadores que quitando dos o tres ninguno ha rendido al nivel que se esperaba y eso a pesar de que no han tenido ningún tipo de presión desde la grada.

La resultante es que nos vamos a salvar otra vez en la última o penúltima jornada y encima después tendremos que tragar las excusas de que la plantilla era totalmente nueva y había que ensamblarla y de que a Juanma López hay que darle tiempo porque es el que se ha jugado su dinero y porque tiene unos grandes conocimientos futbolísticos con la que los éxitos acabarán llegando a Huelva. No, y mil veces no. ¿Por qué tenemos que tragar una y otra vez con milongas? ¿Nos toman por tontos? ¿Por qué no se nos cuenta con valentía la verdad y se hace autocrítica? El Recre es una decepción en lo deportivo. Es un fracaso rotundo. Por presupuesto y potencial de futbolistas debería estar entre los cuatro o cinco primeros clasificados. Es más, analicen la trayectoria de los equipos de la zona alta y coincidirán conmigo en que el grupo IV de Segunda B más mediocre de la historia. Pues ni aún así el Decano ha podido competir con los mejores en ningún momento. No ha hecho más de tres o cuatro partidos decentes de los 30 que ha jugado. Es duro decirlo, pero o cambia mucho en actitud y aptitud o lo va a pasar bastante mal para ganar los tres o cuatro partidos que necesita para lograr la permanencia. Ahora ya no valen los nombres sino que hay que sacar casta, carácter y personalidad. Las causas de este pésimo rendimiento son difíciles de explicar en un equipo que cuenta con jugadores de tono medio-alto para esta categoría. Lógicamente no voy a exculpar a los jugadores porque al final son los que saltan al campo y ellos mismos son conscientes de que están bloqueados y de que no dan una a derechas, pero quizás el gran error desde julio ha sido el de no dar con un técnico que supiera colocarlos bien en el terreno de juego y les haya imprimido una actitud ganadora y un compromiso con estos colores. Siempre soy partidario de mantener el bloque de una temporada a otra para no empezar de cero, pero viendo el nivel que han dado la mayoría en el presente ejercicio me da a mí que va a haber una buena limpia este verano. ¿La hará Manolo Toledano? ¿La hará Manolo Zambrano? Pues evidentemente no. La harán desde Madrid y nuevamente nos tocará tragar. Menudo chollo tiene aquí en Huelva Eurosamop. Nos lo vendieron como el gran salvador el pasado 30 de junio. ¿Se acuerdan? Telita…

Pero por suerte o por desgracia somos el Decano y apechugaremos en estos escasos dos meses de competición colaborando para remar y para que el Recre logre salvar la categoría. Porque los rectores, jugadores y entrenadores acabarán siendo historia y pasaráo de largo, pero la afición es la que se va a quedar aquí y a todos nos interesa que, aunque estemos ahora mismo indignados y muy enfadados, el equipo siga en Segunda B. Así que la afición seguro que acude en masa al Nuevo Colombino y, al igual que sucedió en los últimos partidos de la pasada temporada, al Villanovense, Córdoba B, San Fernando y Las Palmas Atlético le podrá la presión de ver una grada casi llena. Y seguro que la prensa se olvida en estas semanas del pasotismo del club con ella en los últimos tiempos y también echa una manita, que falta va a hacer. Lógicamente, y aunque apenas han contado con nosotros durante todo el ejercicio, ahora desde el Decano se pedirá colaboración y ahí estaremos, porque siempre estamos. Lo que pasa es que algunos no aguantan ni media crítica, por muy constructiva que sea, y al final en la vida es mejor ir de frente y con la conciencia tranquila y comprobar como el tiempo nos da la razón. La verdad es siempre verdad aunque duela y hay que decirla en su día y no ser ventajista y soltarla cuando ya sea una evidencia. Eurosamop no era el Santo Grial, yo al menos lo he dicho por activa y por pasiva en mis artículos desde el pasado verano, y aquí en Huelva hubiera habido gente capacitada para hacerlo como mínimo igual que esta empresa madrileña, a la que colocaron en el Recre con nocturnidad y alevosía y sin consultar absolutamente con nadie. Pues nada, ahora que lidien ellos con ella y que sepan salir de este embolado sin que nos duela demasiado el bolsillo en los próximos meses.